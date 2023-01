El blokette core es esa nueva tendencia que combina prendas deportivas con otras que son más girly. Su inspiración y nacimiento proviene de dos lugares. El primero y más obvio es todo el auge del mundial y el segundo, de nada más y nada menos que la colección de Adidas x Gucci lanzada el año pasado.

Y sí, aunque esta colección fue lanzada por febrero del 2022 la moda tarda en adaptarse y llegar hasta el fast fashion, por lo cual la estamos viendo reflejada en estos momentos. ¡Veamos algunas ideas de outfits!

¡En falda y sudadera!

Esta combinación de tenis skirt con sudadera no es algo nuevo, pero acá podemos ver mejor el blokette core en todo su esplendor. Tenemos además zapatos y calcetas y para rematar, un lazo en el cabello.

Falda tartán $271 pesos

Top deportivo

Por lo general las camisas deportivas suelen ser un poco más largas, pero esta joven decidió optar por una versión en top que combina magistralmente con un pantalón deportivo además de una bolsa y lentes para elevar el outfit con un par de accesorios.

Mini cargo

Las mini skirt están de moda y esta es una buena manera de combinarlas. El peinado recogido, pero un poco desaliñado nos hace pensar que se prepara para jugar futbol, aunque los zapatos no sean los más adecuados para hacerlo.

Falda cargo $449 pesos

Con falda de cuadros

Este look es casi digno de una pasarela. No es precisamente la camiseta de algún equipo, pero el suéter se encuentra dentro de los estándares de la estética. Las medias con sandalias no son precisamente las mejores para jugar, pero como es Street style luce increíblemente bien.

Falda de cuadros $99 pesos en descuento.

¿Cuál fue tu look de blokette core preferido?

Foto principal de Val Gonzáles en Pinterest