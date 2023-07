Una de las tendencias favoritas de muchas de nosotras es el boho chic que llegó a finales de la década pasada y nos enamoró.

Es esa tendencia de vestidos fluidos, con estampados florales o tribales, en tonos tierra o quizá, azules y verdes. Viene con la combinación de muchos elementos de distintos estilos y las texturas también se mezclan: sombreros de palma, sandalias, telas fluidas…

Pero, ¿el boho chic ya no es usa?

No es algo que me hubiera cuestionado sino que más bien hubo dos hechos que me hicieron reflexionar sobre esta tendencia: 1) una invitación de evento de moda en donde el código de vestimenta es justo, Boho Chic, y 2) colecciones que estoy viendo en distintos sitios web. Así que, ahora que todo es «core», podremos ver una mezcla entre cotage core, seventies core, sixties core y boho core.

Total, que les tengo noticias: el boho chic sigue vigente y hoy te digo cómo se usa.

Entre lo tribal y lo tradicional

No tiene que ser totalmente tribal el look, puedes tomar elementos como los flores de trajes tradicionales de algún país (no necesariamente México). Con estos vestidos ya necesitas poco para tener el look de hace una década.

Esta falda de algodón de Mango puede quedar perfectamente en un outfit de este tipo, con una blusa ligera de algodón, por ejemplo.

Si quieres algo totalmente primaveral, puedes optar por uno sin hombros y buscar bolsa con flecos o paja, sandalias a juego y lista.

Combinación de estampados

Este vestido de la segunda temporada de la colección de Fridy x Shein (hecha por diseñadores mexicanos) me recordó que lo boho sigue y que la combinación de estampados no es solo para las más atrevidas stylists.

Si te parece demasiado atrevido, puedes optar por combinaciones más discretas.

Con un toque setentero

Aquí un conjunto de Cider que me da todo el boho chic pero a la vez, setentero.

Los tejidos también nos dan una vibe muy boho pero setentera. Este conjunto de H&M lo muestra completamente.

Esta capa de Cider también está perfecta para esta temporada, ya que cubre lo suficiente y tiene toda la onda.

Estampados pañuelos

Este vestido de Julio nos muestra con maestría algo que también ya tenemos tiempo viendo. Ahora, lo puedes hacer muy boho chic con los accesorios adecuados (sandalias flat, aretes grandes, un sombrero…), o bien, un vestido primaveral normal, como se ve en la foto.

Este vestido de estampado pañuelo también es súper versátil y puedes utilizarlo en este tipo de «core» o alguno más, solo es cuestión de accesorios como vamos viendo.

¿Qué crees tú? ¿Es la reinvención del boho chic o un nuevo core?

Imagen de Freepik

