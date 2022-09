La celulitis: esa pesadilla para muchas de nosotras, también conocida como piel de naranja debido al aspecto rugoso y con hoyitos que se ve en la piel. Frecuente en mujeres con sobrepeso y obesidad, también afecta a personas delgadas ya que depende de muchos factores.

La celulitis se puede clasificar en función de su nivel de severidad. El grado más leve es aquel que se observa solo al pellizcar la piel, mientras que el más grave puede notarse inclusive cuando la persona está en reposo.

La celulitis es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Se considera que en promedio se presenta en el 90% de las mujeres (visible o no), a partir de la adolescencia y en la edad adulta, por lo general en muslos, caderas y glúteos, que son las áreas donde suele desarrollarse este problema estético, a veces también en abdomen y parte superior de los antebrazos.

Hay factores que elevan el riesgo de tener celulitis:

Componentes genéticos, como herencia familiar y raza (es más frecuente en la raza blanca).

Fluctuaciones hormonales, incluyendo las que se experimentan en la adolescencia, embarazo y menopausia.

Es más frecuente en la adolescencia, pero también en la edad adulta por la pérdida de la elasticidad de la piel.

Alteraciones endocrinas como el hipotiroidismo.

Sobrepeso y obesidad.

Sedentarismo.

Mala alimentación.

Deshidratación.

La forma en que el cuerpo quema grasa (funcionamiento del metabolismo).

Consumo de alcohol y tabaco.

Uso de ropa demasiado ajustada.

Consumo de anticonceptivos.

Viviendo la pesadilla me acabo de encontrar con EMTONE, el único dispositivo que ataca las 5 causas de la celulitis con resultados visibles y duraderos:

1. Cámaras de grasa ampliadas;

2. Fibras de colágeno dañadas;

3. Pérdida de elasticidad cutánea;

4. Mala circulación sanguínea y

5. Acumulación de toxinas o residuos metabólicos.

El tratamiento ofrece hasta un 93% de reducción visible de la celulitis, apto para todos los tipos de cuerpo y de piel, es no invasivo y no requiere analgesia, ni tiempo de recuperación. EMTONE es para cualquiera que desee reducir la apariencia de la celulitis en forma no invasiva y mejorar la apariencia general de la piel.

El especialista debe valorar tu caso para indicar el número de sesiones, pero cada una dura entre 12 y 24 minutos dedicada a zonas localizadas y reducidas para que sea más efectiva.

El aparato que aplica EMTONE es un dispositivo médico que proporciona energía térmica y mecánica (produce calor intenso y vibración en la zona a tratar). Se recomiendan 4 sesiones (un por semana) y apegarse al tratamiento para ver mejores resultados. Los resultados realistas varían de persona a persona, pero los efectos se siguen viendo a pesar de haber terminado el tratamiento.

El ejercicio, el estilo de vida saludable y el uso de productos cosméticos en casa ayudan a tratar la zona afectada pero no resuelven las cinco causas que provocan la piel de naranja. La combinación de todos ellos y EMTONE lo hace. Antes, durante y después del tratamiento se recomienda estar bien hidratado y realizar movimiento como caminar 30 minutos diarios.

Consulta a tu profesional de la salud por si consideras que tienen alguna condición especial antes de decidirte por EMTONE. El tratamiento lo ofrece el Dr. Fernando Cherizola en su Clínica Cherizola Clavell, ubicada en Alfonso Esparza Oteo 144-702, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón en la CDMX. Los puedes checar en IG @dr.fernandocherizola y @clinica.cherozla.clavell

Llevo una sesión y noté un resultado real, pide tu valoración y deshazte de una por todas de la celulitis. Bye bye celulitis es posible, sin dolor y sin cirugía.

