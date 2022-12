Repasamos un poco las tendencias de todo el año y los meses actuales para conocer los looks que brillarán en Año Nuevo. ¡Veamos las predicciones de cabello para fin de año!

Cortes

Con respecto a cortes tenemos por encima de todo los más cortos. El Garçone, pixie, bob y todo lo que sea corto será tendencia. El buzzcut es de las tendencias más arriesgadas que se espera ver en estas fechas. Entre otros estilos para el fin de año tenemos el mullet y el clavicut.

Con una pequeña aparición no tan relevante, el wolfcut estará por algunos lugares. Para las amantes de seguir tendencias, el hime cut puede ser un look popular gracias a La Rosalía. Los flequillos también estarán muy de moda y mientras más largo y cuidado mucho mejor.

Cabello más natural

Las ondas, el afro, los rizos. ¡Todo es tan moderno! Un cabello que ha sido dejado de lado por mucho ahora es la tendencia máxima. Las ondas y el afro natural es lo que deslumbra y llevarlo bien cuidado es todo lo que necesitas en la vida. Si no cuentas con esta clase de cabello, siempre puedes optar por utilizar una herramienta de calor con los cuidados previos necesarios.

Peinados

Peinados más sueltos, desarreglados, que den el aspecto de fiesta. No queremos comenzar el nuevo año con un estilo que nos estire hasta el rostro mismo. Además que no es saludable para tu melena no es la tendencia de este año. Lo mejor de todo es que puedes crear increíbles looks sin necesidad de ir al estilista.

Otro estilo es el wet hair look. Un look super elegante y sofisticado que se encuentra dentro de las tendencias más copiadas este año. Luce sencillo de hacer pero necesitas buenos productos para lucir tan increíble como Selena Gomez.

¿Ya tienes en mente cual será tu estilo de cabello para fin de año?