Si nuestra casa es nuestro espacio sagrado, la recámara es el santuario. Si te late darle un refresh sin gastar mucho, aquí hay elementos que harán toda la diferencia en cómo se ve y se siente ese rincón especial.

Cortinas

Es un elemento importantísimo y que a veces lo dejamos para después o bien, nos conformamos con lo que sea. Yo hacía unas de papel crepé increíbles, que servían para taparle la vista a los curiosos pero que se encorvaban de volada. Eso sí, muy muy económicas… a veces no hay presupuesto para pagar tanta tela.

Por eso, aquí te doy varias opciones. Podemos hacerla de palitos de madera, de cartón o de papel (¡recicla tus revistas!).

Cortinas de papel grueso

¿Y qué tal si buscas un acomodo original y romántico de las cortinas?

Las cortinas de tul también son divinas, ojo, esto si no tienes vecinos muy cercanos porque el punto también es guardar tu privacidad.

Al final te dejo un video de cómo hacer cortinas de papel fácilmente.

Lámparas y focos

Algo tan básico como un foto lindo hace tooooda la diferencia en tu cuarto. También puedes cambiar la lámpara de vez en cuando o bien, ponerte creativa y hacer algo tú misma.

Si quieres algo industrial, mira esta que está de venta en Amazon.

¿Se te antoja algo muy moderno? Hazlo tú misma.

Si quieres algo más romántico, mira este que venden en Liverpool.

¿O qué tal estas de Linio?

Collages

No te agobies pensando que tienes que hacer algo complicadísimo, no. Te doy dos opciones: utilizar un corcho o una cartulina.

Yo he utilizado marcos que compro en el súper, quizá como portarretratos o como cuadros en sí, ni me fijo en la foto o en la pintura, sino que sea fácil de abrir y transformar. Me gusta guardar recuerdos de momentos vividos, por ejemplo, de viajes. Puedes poner mapas, boletos, hasta servilletas lindas que encontraste.

Este, por ejemplo, está súper pro porque contiene otros elementos que no son papel y se ve increíble.

Este es súper fácil de crear con corcho, hilo y chinchetas.

Uno increíble que yo he hecho, es llenar una pared de postales que he coleccionado. No cualquier postal sino aquellas que son reproducciones de obras de arte (típicas de las tiendas de museo) o de publicidad original.

Si vives con tu pareja y ambos tienen un humor ácido, este será todo un hit.

Cojines

Si algo le da vida a tu cama son los cojines y es muy fácil cambiarlos. Yo me inspiré en una foto de Pinterest para hacer la decoración «blanco con negro» y amarillo. Así que elaboré mis propias fundas de cojines para mi recámara. Como no tengo máquina de coser, los hice a mano y son todo un éxito.

Cubrecamas o mantas

No siempre podemos pagar una colcha, pero podemos darle movimiento a nuestra cama con esas mantitas que tenemos para ver la tele.

Mira cómo hacer cortinas de papel:

