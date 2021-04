Esta tendencia sigue arrancando suspiros: las cangureras han vuelto para quedarse, ¿lo han notado?

También conocidas como «riñoneras» estuvieron muy de moda en los 80s y por mucho tiempo no las encontrábamos en ningún lado que no fuera tiendas de equipaje y solo para «esconder» dentro de tu ropa tus documentos. Pero ya no es así.

Ventajas de las cangureras

Son prácticas.

Cabe lo básico.

Puedes correr con ellas (hacer ejercicio).

Cada vez hay más diseños y tendencias.

Puedes usarla en la cintura o cruzada… ¡el look cambia!

Tendencias

Aquí les dejo lo que hay en las tiendas y el descubrimiento que hice en Tiktok de una chica mexicana que tiene una tienda Marmolbag que están increíbles y a precios súper accesibles, también les paso de Totto y Guess.

Como verás, hay para niñas, niños y adultas… ¡para todas y todos! Así que anímate y dale una oportunidad. Recuerda que será solo para tus básicos, ¿eh? Y creo que es un buen momento para intentarlo, ya que el uso de las pañaleras quedó en antes de la pandemia… ¿no creen?

