Cardi B se ha convertido en una referencia de vestuario en cuanto a salirse del molde (dentro de su área) se refiere. Un día la vez con un Litle black dress, otro con un atuendo futurista y al siguiente con un look donde no deja ver nada de piel y aun así luce tan sensual como siempre. Veamos un poco de su estilo.

Cubierta de pies a cabeza

Este look ¡es tan iconic! Es como ver una mezcla de Sia y El atuendo Balenciaga de Kim Kardashian. En este caso tenemos este outfit de cuerpo completo y un sombrero gigante a juego con un estampado floreado que luce increíble.

De rosa techwear

Para el segundo look nos encontramos con un estilo que recuerda un poco al techwear pero en sintonía con la tendencia del barbiecore. No cabe dudas que Cardi B es toda una gurú de la moda. ¡Combinar dos tendencias tan alejadas y lucir tan increíblemente bien! Es algo que pocas saben hacer.

Iconic nunca basic

Un claro ejemplo de que los accesorios elevan el look por un millón es este de acá. Se trata de un outfit básico y muy clásico, pero como nuestra querida Cardi debe ser iconic nunca basic convierte lo tradicional en algo único. Complementa su ropa con un calzado rosa muy llamativo, una maxi bolsa de sobre, el gorro peludito con “orejas” y por supuesto unos lentes.

A juego con la familia

Este look de jeans es de tremaine Emory y no sólo es para ella, sino que va a juego con toda la familia y luce increíble haciéndolo. Incluso su cabello va a juego con el tono de los jeans. No cabe dudas que es un diseño original y que la aplicación de su estilo va más allá de ella misma.

Con plumas y mucho glam

Cardi B es una apasionada de looks dramáticos como este. Comencemos por el color. El rojo resalta precioso con su tono de piel y la ilumina, el tono cálido le favorece. Luce una corona de pedrería que sirve como base para el pilar de plumas que despega de su cabeza todas direcciones, lo vemos también en la cola de su traje.

Finalmente, tenemos guantes de malla y un body rojo con detalles en pedrería ¡tan de diva como ella!

¿Qué te ha parecido el fabuloso look de Cardi B?