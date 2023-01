La actriz colombiana Catherine Siachoque es de las mujeres que nos demuestra que después de los 40 las rutinas de belleza sí funcionan. ¿Cuál es su secreto, qué tipo de pacto tiene para verse tan bien?

«A mí me gusta turnar»: Catherine Siachoque lo revela

“A mí me gusta turnar. No usar siempre el mismo producto. Una vez uno, otra vez otro porque yo siento que cuando estamos estrenando tratamiento, shampoo o lo que sea como que nos sienta muy bien y al tiempo como que ya no te brilla igual”, reveló en una entrevista a People en Español hace unos años.

Esto de turnar como que sí funciona, si vemos el rostro e la actriz, la piel y hasta su cabello nos damos cuenta que luce radiante, ¡como de 30!

Agrega: “Entonces me gusta siempre estarlos turnando y siento que eso me produce mejores resultados en mi cabello”. ¿Será que empezamos a turnar productos capilares?

¿Sigue tutoriales de Youtube?

La actriz confiesa que es fan de los tutoriales de belleza de Youtube y plataformas digitales, sigue consejos en cuanto a maquillaje y cuidado de la piel y además revela que no sale a la calle sin llevar un labial, que por cierto, su color favorito es el rojo.

Pintura de labios roja, como le gusta a Siachoque, en $419 pesos.

Parala piel, Matcha Latte (Tónico hidratante) en $520 pesos.

Es un tónico que equilibra e hidrata tu piel, al mismo tiempo que mejora su textura y la protege del daño causado por los agresores externos. Además, la prepara para que el resto de tus productos se absorban mejor.