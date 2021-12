Si no eres amante del procedimiento de belleza para cejas “microblading”, hoy te doy otra alternativa para que diseñes tus cejas lo más perfecto posible.

Sin microblading: trucos para cejas perfectas

Truco #1: usar lápiz de cejas para cabellos rubios

Te preguntarás, ¿y si tengo el cabello oscuro? Miguel Ángel Garzón, del equipo de formación de Clarins en España afirma que uno de los grandes fail que comentemos al momento de maquillarnos las cejas es diseñarlas con lápices oscuros.

Él aconseja que usemos “siempre el tono que es para cabellos rubios, aunque la ceja sea más oscura. De esta manera se consigue un resultado natural y si se necesita marcar algo más, será cuestión de insistir con las pasadas que se dan al hacer el trazo.”

Truco #2: diseñar los trazos por debajo de los pelitos

Así lo confirma Joel Canales, director de Global Artistry & Training de la firma Hourglass, quien además explicó que ” a la hora de maquillarlas, para que no se vea exceso de producto, la clave es empezar por el final de la ceja e ir hacia la raíz, pero haciendo trazos finísimos en dirección contraria al crecimiento del pelo. Eso implica hacerlo por debajo del pelo y nunca por encima para que se vea natural.”

Truco #3: al terminar de diseñarlas, fijarlas

Para que los pelitos de la ceja queden perfectos durante el día, es necesario fijarlos con productos especiales para esto o con un poco de laca.

El equipo de The Lab Room recomienda “usar solución de emergencia cuando no se tiene a mano estos productos, se puede recurrir a un truco old school: vaporizar laca en el cepillo que se use para peinar las cejas.”

¿Quieres hacer tu propio sellador de cejas? Mira este tutorial: