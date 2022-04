Hay celebridades que se han atrevido y han cambiado de look de forma radical; bien sea por sus cortes o cambios de colores atrevidos y trending.

En lo particular, me parece necesario que de vez en cuando demos un cambio a nuestro look. Dicen que cuando una mujer hace esto, es porque se siente mucho más segura de sí misma.

Y estas celebridades son un ejemplo de esto. No sé qué taaanta seguridad sientan en sí mismas, pero lo que es un hecho, es que están abiertas al cambio. ¡Ah, pero ojo!, no solo ellas, los chicos famosos también han sido ejemplo de ello.

Celebridades que cambiaron a platinado

Empecemos con los colores. Estas mujeres decidieron cambiar su color al gran platinado que está en tendencia desde hace muchos meses.

Quizás no sea la mejor opción para todas, pero si es una buena sugerencia para hacer un verdadero cambio. Empezando por mechas, reflejos, balayage o unificar este tono en todo el cabello.

Eiza González

Gigi Hadid

Vittoria Ceretti

Charlize Theron

Consejito del día

¡Ey chicas!, aquí les paso un dato por si surge el gusanito de la curiosidad. Para llegar al tono platinado hay que decolorar el cabello y esto dependerá del tono o grado de platinado deseado. Ya en esto punto, se podrá «arrancar» con los pigmentos del cabello.

3 de 3: looks irreverentes

Estas tres famosas no tuvieron miedo al cambio y lucieron looks que en su momento, fueron punto de crítica entre sus seguidores (y hater también). ¿Qué opinas tu?

Miley Cyrus

Rihanna

Natalie Dormer

Cortes, ¡antes y después!

Ahora analizaremos los antes y después de los looks de 3 celebridades. Ojo, para lograr un cambio positivo y súper trend, debemos hacer un buen equipo con un estilista profesional. Y es precisamente este punto que ha hecho de los looks de las celebridades, los más inesperadas por sus seguidores.

Tu tienes la idea, el estilista hace la magia.

Miremos el antes y después de los looks de algunas celebridades: