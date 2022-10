Chécate y tócate las chichis ya, cada mes, todos los meses, no esperes a octubre rosa y te cuento el porqué.

Desde el 2006, el cáncer de mama en México es la causa No. 1 de muerte en las mujeres.

Las razones son multifactoriales pero corresponde principalmente a la ausencia de un diagnóstico temprano y a la ausencia de tratamientos o continuidad de los mismos por falta de medicamentos. Aquí algunos datos duros para tomar en cuenta:

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud, los casos de cáncer de mama se dispararon en casi 35% en el último año. Los casos registrados pasaron de 8 mil 723 de 2020 a 11 mil 746 en 2021.

Conforme a datos del INEGI, la tasa de incidencia de tumor maligno de mama a escala nacional es de 18.55 casos nuevos por cada 100 mil habitantes de 20 años y más.

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del INEGI, en 2020 fallecieron 97 mil 323 personas por tumores malignos, de las cuales, 7 mil 880 fueron por tumores de mama. Entre las mujeres, esa cifra representa el 17 % del total de los decesos por este tipo de cáncer, siendo el más común y letal.

En los últimos 10 años han fallecido en el país 64 mil 762 mujeres por este tipo de cáncer, lo que implica un promedio anual de 6 mil 476; sin embargo, de 2018 a 2020 el promedio anual es de 7 mil 535 decesos, lo que revela el acelerado incremento.

En 2019, en México se registraron 15 mil 286 casos nuevos de cáncer de mama entre la población de 20 años y más en el país; de esos casos, la mayoría son de mujeres, con 15 mil 119, mientras que 167 casos son de hombres. Con base en esas cifras, la tasa de incidencia a nivel nacional es de 18.55 casos por cada 100 mil habitantes mayores de 20 años. El costo del tratamiento es mucho más alto en las etapas localmente avanzadas y metastásicas que son las que predominan en nuestro país (más del 60% de los casos).

Son números que nos dejan fríos y que obvio dan miedo; pero es peor no actuar por el miedo y dejar de revisarnos para en su caso, poder acceder a un tratamiento oportuno. En mi búsqueda por encontrar las opciones más prácticas y sencillas, que también favorezcan mi salud y mi economía, encontré dos TOP recomendaciones.

Opciones para cuidar tu salud mamaria

Keep A Breast México (KAB Mexico): se trata de una app cuya misión es reducir el riesgo de cáncer de mama, es de descarga gratuita y es una guía programada de autoexploración y conexión directa con profesionales de la salud en caso de dudas o de hallazgos en el tejido mamario para tener apoyo inmediato. KAB México actúa en asociación con la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM) fomentando la autoexploración para detectar de manera precoz cualquier cambio en la forma, textura y tejido de los senos. En la guía parten de que el «conocimiento empodera y ayuda a crear el compromiso de amarte y cuidarte durante toda tu vida». La APP Keep A Breast Mexico se puede descargar en apple y google play.

La autoexploración consiste en conocer y reconocer tu cuerpo, hacerlo desde el amor y el cuidado y la cultura de la prevención y no desde el miedo, puede salvar tu vida. Al final te dejamos una guía hecha por KENA que nos parece muy útil.

El cáncer de mama en México ha tenido un crecimiento importante en incidencia y en mortalidad y se ha extendido a mujeres menores de 40 años. La autoexploración es una gran herramienta para la detección temprana. Chécate tú misma, entra en esas zonas, y no olvides los pezones.

Beneficios:

Tutorial de autoexploración guiada por gifs animados

Programar la fecha de autoexploración personalizada con base en tu ciclo menstrual (para no omitir ningún mes)

Recursos de apoyo e información sobre salud mamaria

Contacto directo con profesionales médicos de FUCAM

Testimonios de supervivientes de cáncer de mama

Recompensas mensuales por llevar a cabo tu autoexploración mensual.

#TócateLasChichis es un reto que tiene KAB México para convertir la consciencia en acción: se trata de 1. descargar la aplicación de Keep a Breast, pasar la voz para difundir la importancia de la autoexploración y la detección temprana del cáncer de mama;

2. tomarte una selfie con 3 dedos en el pecho para simbolizar el compromiso de autoexplorarte mensualmente;

3. retar a tres amigas para que hagan lo mismo y

4. compartir la selfie en tus redes con el #TócateLasChichis http://www.keep-a-breast.org/tocatelaschichis-mx

Dadas las estadísticas, espero dejar claro que NO tienes que cumplir 40 años o mas para tener riesgo de cáncer de mama, que de hecho debes autoexplorarte desde tu primera menstruación y hacerlo mensualmente todos tus años de vida.

Mamografía de alta impedancia: por suerte existe esta relativamente nueva opción de detección sin radiación. Es la tomografía mamaria por electro impedancia.

Se trata de un equipo de alta tecnología similar a un electrocardiograma, electroencefalograma, etc., que evalúa el tejido mamario mediante su capacidad para conducir impulsos eléctricos. Los tejidos humanos tienen la propiedad de electro conductividad (conducen impulsos eléctricos), los tumores tienen mayor capacidad conductora y de ahí que puede hacerse una detección oportuna. No emite radiación por lo que no es invasivo, y tampoco es doloroso. Se realiza acostada, sin presión en los senos y por profesionales altamente capacitados (oncólogos).

Lo ideal es combinar la mamografía con un estudio de ultrasonido mamario de alta resolución para llevar a cabo una evaluación integral y completa de salud mamaria. El aparato permite analizar en un programa computarizado ambas glándulas mamarias e identificar (en su caso) anomalías como: fibroadenomas, quistes, dilatación de conductos, infecciones, trastornos de lactancia y cáncer de mama, mediante una medición tomográfica 3D en colores que analiza hasta 7 planos de tejido de adentro hacia afuera de la mama.

A pesar de que no sustituye a la mastografía digital, si en la mamografía de alta impedancia no hay ningún hallazgo, puedes ahorrarte la misma que, sí es dolorosa y sí emite radiación. Me parece increíble que incluso el estudio se lo pueden hacer las niñas y adolescentes y romper el mito de esperar hasta los 40 años para empezar a auto explorarse. Los colores que arroje la mamografía son analizados en ciertos parámetros de riesgo y de no riesgo y dependiendo de los resultados se ordenan o no estudios adicionales. La ventaja adicional es que NO ES UN ESTUDIO CARO.

Este estudio es recomendado en los siguientes casos:

Al no ser invasivo se puede realizar en todo tipo de personas, incluyendo pacientes jóvenes, embarazadas y en tratamientos de infertilidad.

Mujeres en lactancia activa.

Dolor mamario agudo o crónico.

Presencia de bolitas o bultos.

Salida de sangre o líquido por uno o ambos pezones.

Llevar tratamientos hormonales (anticonceptivos, infertilidad y/o menopausia).

Sospecha de cáncer.

Se puede realizar también en hombres.

¿Quiénes NO son candidatas para realizarse este estudio?

Hay algunas condiciones que, por la naturaleza del equipo, nos impide realizar una valoración adecuada.

Personas con múltiples cirugías mamarias.

Con poco tejido mamario.

Con prótesis mamarias.

Que fueron tratadas con radioterapia en una o ambas mamas.

Con secuelas de quemaduras en tórax.

El tiempo de realización varía dependiendo el caso, pero en general el tiempo promedio es de 30 minutos, puedes asistir en cualquier fecha de tu ciclo menstrual y hora del día.

YO me hice la mamografía de alta impedancia en Pronatal en la CDMX, con el Dr. Jesús Lujan, ubicado en el Hospital Bité Médica, la verdad fue rápido, cómodo, súper explicado, con una experta a mi lado interpretando lo que veía, a reserva de recibir los estudios ampliamente interpretados en algunos días. Busca sus redes en IG como @drjlujan y @pronatalmx http://www.pronatal.com.mx

Tócate, explórate, cuídate y ámate mucho, no solo en octubre y haz tu cita ya para el estudio que mejor vaya contigo pero hazla anualmente. No dejes para mañana lo que hoy puede salvar tu vida, y tócate mucho porque el tejido mamario es dinámico y nadie mejor que tú puede conocer su cuerpo.

Con mucho amor,

Karla Lara

Aquí te dejamos una guía para la autoexploración mamaria