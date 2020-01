Los hemos visto en películas y revistas: esas paredes con un gran collage de cuadros colocados de manera estratégica, armónica, ¡divina! Pero a la hora de llegar a tu casa y enfrentarte con ESA pared que quieres decorar no se te ocurre ni por dónde comenzar.

La materia prima

Para comenzar, saca todos tus cuadros o vete de compras. Te aconsejo que veas todo: mercados de pulgas (en serio, ¡encuentras tesoros!), el supermercado (no estoy bromeando, podrías sacar marcos súper baratos de ahí, y simplemente cambiar la litografía), Galerías el Triunfo, Liverpool, en el centro de tu ciudad (en las galerías de cuadros), hasta en casa de empeños.

Busca clavos que no sean muy grandes, es mejor que coloques tres por cuadro que uno gigante (separados a lo largo del marco) que pueda lastimar mucho la pared.

Practica clavar con cuidado, si no lo has hecho nunca, ten cuidado de no machacarte los dedos.

Inspiración de collage de cuadros

Ideas hay muchísimas, la cosa es que te lances a intentarlo, ¡verás qué bien te queda!

Imágenes de Pinterest