El año nuevo y las nuevas tendencias ya están aquí, y gracias a los influencers y los desfiles de modas podemos vaticinar los colores tendencia para el 2023. ¡Veamos estos 4 tonos!

Lavanda

El lavanda, los tonos lila, morados y similares estarán muy de moda para 2023. No importa que ya no se trate del color del año, este tuvo tan buena recepción que sigue para este nuevo comienzo. No caben dudas que, tal y como hemos visto hasta ahora, esta tonalidad se llevará con todas las tendencias y gustos.

Azul celeste

El azul celeste será un fono que evoque lujo sutil, pero también diversión y jovialidad. Este es uno de los tonos inspirados en la naturaleza para este año y no podría ser de otra manera. Es seguro que veremos muchos más colores vivos para este año.

Naranja otoñal

Ese tono naranja de las hojas otoñales se adhiere a nuestras prendas y no las deja ir. Es un color precioso que hemos visto en toda la temporada de invierno y nuevamente se adapta a las personas,. Promete incluso convertirse en un tono básico para situarse entre el tono beige y el mostaza.

Verde esmeralda

Finalmente lo mejor para el final. Hemos visto que en los últimos años una tonalidad específica de verde brilla sobre la demás. El 2022 se caracterizó por un verde un tanto fluorescente que lo vimos hasta decir basta en los blazers. Este año estará en todo, en vestidos de lentejuelas, faldas y mucho más.

¿Cuál de estos colores tendencia para el 2023 fue tu preferido?