¡Basta de perder horas pensando en qué ponerte! El armario cápsula te permite estar a la moda, pero ahorrar tiempo al momento de vestir.

Este tipo de armario cuenta con prendas básicas que pueden combinar entre sí. Esto significa que puedes contar con menos ropa, pero al mismo tiempo lucir looks distintos todos los días.

Presta atención a los siguientes consejos para crear tu armario cápsula cada temporada.

Elige entre 30 a 40 prendas de vestir

El primer paso es dividir la ropa por temporada. Cada temporada debe contar con máximo 40 piezas (puede ser un poco menos o incluso un poco más, pero procura no excederte demasiado).

Al contar las prendas disponibles no debes tomar en cuenta los pijamas, la ropa interior y los accesorios. Tampoco cuentes la ropa para eventos (bodas).

Dentro del número de piezas para el armario debes contar los zapatos. ¡Basta de tener cientos de zapatos! Es mejor contar con los que puedan usarse más seguido.

Planifica tu fondo de armario

Ahora es el momento de pensar en los posibles looks. Verifica qué tipo de prendas pueden combinarse.

Si no tienes muchas piezas básicas puedes comprar ropa en línea. Recuerda que el objetivo no es “buscar tendencias”, sino más bien buscar piezas básicas que te ayuden a crear looks diferentes. A esto se le llama “hacer compras inteligentes”.

Valora lo que vas a elegir

Este método te ayuda a no hacer compras desenfrenadas, pues el armario siempre debe contar con la misma cantidad de piezas. Así que, si decides comprar una nueva prenda, entonces una debe salir “si algo entra, algo sale”.

La adicción a la compra compulsiva se considera un trastorno mental llamado Oniomanía. Este tipo de guardarropa permite que puedas prevenir este trastorno.

¿Cómo organizar el armario cápsula?

Un armario más pequeño te permite tener todo a la mano. Pero, hay algo más. Debes organizar el guardarropa para que tus elecciones sean más fáciles todas las mañanas. Además el orden tiene ventajas.

Aquí te dejamos algunas sugerencias:

Ganchos iguales . Esto para que el guardarropa se vea visiblemente más armonioso.

. Esto para que el guardarropa se vea visiblemente más armonioso. Organiza por tipo de prenda . Coloca las blusas junto a las blusas, pantalón con pantalón, etc.

. Coloca las blusas junto a las blusas, pantalón con pantalón, etc. Organiza por colores. Esto te permite combinar tus looks más fácilmente.

Esto te permite combinar tus looks más fácilmente. Dobla algunas prendas. Hay prendas ligeras o pequeñas que pueden doblarse, pero cuidado con hacer pilas muy altas, ¡será un desastre! Más bien, apila solo 4 prendas para que no se desmonten cuando tomes algo.

¿Y qué hay de las tendencias?

La moda es efímera. Desde luego, puede haber tendencias que vayan con tu personalidad, en ese caso, puedes incluirla en tu guardarropa.

La idea central del armario cápsula es evitar tener prendas que pocas veces uses, o que sencillamente no sean prácticas.

Para que te veas a la moda, puedes incluir algunos accesorios tendencias, de este modo puede darle un toque fresco al look.

La finalidad de este método es darle uso a toda la ropa. En ocasiones se deja prendas de vestir sin estrenar. Así que, el armario cápsula es un método más sostenible, ya que colocas en tu armario la ropa que realmente vas a usar. A su vez, vistes más rápido y por supuesto luces con estilo.