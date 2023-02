¿Cómo dar vibras del personaje principal?

Últimamente se ha popularizado mucho en redes, por sobre todo tiktok este nuevo mood de dar vibras de personaje principal. ¿Cómo se logra esto? Principalmente con actitud y siento tú misma pero también siguiendo un par de tips como los de acá.

Podríamos decir que es algo similar a ser una that girl pero un poco más soñadora, sin un motivo ambicioso en su vida. No estás centrada en sacar las mejores notas o tener la vida balanceada, sino más bien en tu ser, en enriquecer y enaltecer tu alma.

El estilo propio

Como sabemos, la ropa y tener un estilo bien definido es muy del personaje principal. Razón por la cual, si no cuentas con un estilo propio, más vale que lo vayas desarrollando. Necesitas contar algo y expresarte de manera natural, que las personas lo vean y digan ¡es tan tú!

Sistema de creencias

Esto es un poco más difícil para algunas personas, pero se trata básicamente de formar y mantener tu propio sistema de creencias. Ojo, que con mantener no quiere decir que siempre debes de pensar igual y no debes cuestionar o cambiar, simplemente que esto debe venir de ti y no de nada que haya sido enseñado o internalizado por alguien más.

No debes seguir el sistema de creencias de tus familiares, de tu sistema educativo ni de las personas que te rodean. El protagonista siempre tiene bien en claro sus verdades y valores. Claro que, acá se encuentra todo el tema de la confianza porque debes tener mucha para sentirte bien con lo que crees y vivir de acuerdo a ello.

Enfócate en ti

Las amistades, la familia y las reuniones sociales son importantes, pero para que exista desarrollo de personaje, el mismo suele alejarte cada tanto para trabajar en sí y mejorar, cambiar y ver las cosas desde un punto de vista diferente. No dudes en desaparecer cuando creas necesario, cuando necesites tiempo para organizarte y organizar muchas cosas en tu vida. Esto siempre será algo bueno y necesario para dar esas vibras del personaje principal.

Foto principal: Foto de Suburban en pinterest