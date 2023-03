Es imposible no encontrar los pelos de tu mascota hasta en los lugares menos esperados. Es algo que debemos tener en cuenta si queremos tener algún animal, pero eso no significa que no tenga solución.

¿Qué necesitas?

¼ de taza de vinagre blanco

¼ de taza de agua tibia

2cdas de jabón líquido

Paño de microfibra

Preparación

En un bowl mezcla todos los ingredientes anteriores hasta integrar. Consigue un atomizador y agrega el líquido limpiador que acabas de realizar. Luego de ello es hora de limpiar. Ahora sólo te queda rociar este líquido de todos los sillones y superficies que desees. Déjalo reposar un par de minutos.

Pasados este tiempo toma el paño de microfibra y pásalo sobre todos los lugares que contengan la mezcla. Este material ayudará a retener mucho mejor los pelos de tu mascota. Así de fácil es eliminar los pelos de tu hogar, principalmente en las telas.

Puedes aplicar el mismo procedimiento para las ropas, cortinas y demás.

¿Conocías esta técnica para eliminar los pelos de tu mascota del hogar?