La principal recomendación que debo hacerte es que antes de embarrarte algún producto para tu rutina de skin care, lo mejor es que le preguntes a tu dermatólogo de confianza.

Ahorita está de moda conocer y aplicar rutinas que nos recomiendan a través de redes sociales. Hemos visto distintas influencers contándonos el camino hacia un cutis que, no tiene que ser perfecto, pero que se vea un rostro saludable y brillante.

Te hablo desde mi experiencia, pero como te digo desde el principio, no soy experta. Sin embargo, lo que he utilizado me ha funcionado para hacer que mi rostro este lo mayormente libre de imperfecciones.

Lo primero que debemos tomar en cuenta para empezar una rutina de belleza saludable para nuestro rostro es: empezar a crear y tener el hábito de tomar agua.

Tener una rutina de skin care puede ser más sencillo de lo que piensas

El agua será tu aliada

Mantener un rostro hidratado es esencial para empezar una rutina de belleza perfecta. Desde que somos jóvenes debemos crear al hábito de beber al menos 8 vasos de agua diarios, según la recomendaciones de expertos. Esto, nos asegura un rostro con elasticidad, y evitando tener que usar excesos de productos o tratamientos que podrían ser costosos o debilitar nuestra piel.

Limpia tu rostro

Por otro lado, también es importante tomar en cuenta que así no estemos maquilladas es importante que limpiemos nuestro rostro con un producto adecuado a él. No tiene por qué ser costoso.

El limpiador será nuestro aliado para retirar las impurezas que adquirimos en el transcurso del día, por eso, es recomendable que lo hagamos dos veces al día. Te recomendaría lo hicieras al despertarte y antes de ir a dormir.

Por nada del mundo olvides retirar el maquillaje de rostro. Si nos los dejamos colocado antes de dormir, más adelante nuestra piel sufrirá las consecuencia.

Te dejo un dato que apliqué cuando llegaba de las fiestas: En la mesa de noche, deja colocado las toallas desmaquillantes.

Utiliza tónico

Se encargará de mantener tu piel hidratada, suavizarla, y cerrar poros.

Aplica cremas hidratantes o serúms

En lo personal, utilizo serúms en vez de cremas hidratantes y mi aliado perfecto es la Vitamina C. Lo utilizo por las noches y me ha ayudado muchísimo a que mi piel se vea tersa.

El protector solar se usa todos los días, así este lloviendo

No sabía de la importancia del protector solar hasta que empecé a aplicarlo todos los días, así no fuese a salir de mi casa. El protector solar hay que utilizarlo todos los días porque es el encargado de protegernos de los agentes externos, así no vayamos a salir, pues, cuando lo hagamos nuestra piel no será sensible a los rayos UV.

