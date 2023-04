A la hora de crear un outfit, no siempre luce como en nuestra cabeza. Esto puede ocurrir por múltiples razones y los siguientes tips pueden ayudarte a resolver ese problema. Veamos cómo hacer que ames cualquier outfit que desees.

Tu cuerpo no es el problema

No te sabotees ni te hables mal, que tu cuerpo no es el problema. Todas somos diferentes, por lo tanto podemos conseguir prendas de ropa diferentes para cada tipo de cuerpo. El outfit que desea puede estar disponible para ti, sólo que con ligeras modificaciones, no te límites ni dejes que otras personas te digan lo que puedes o no utilizar.

Cambia de talla

El paso más obvio y fundamental de todos. Puede que esa talla que antes te quedaba ya no, o te aferres a la idea de utilizar una que realmente no te favorece. Cambia esa prenda que no es de tu talla por una que sí y observa como automáticamente luce increíblemente bien.

Usa prendas según tu silueta

Elige una prenda que no esconda tu silueta, sino por el contrario la eleve y potencie todos esos aspectos positivos que tiene. ¿Esa camisa no te funcionó? Prueba con algo que te estilice de acuerdo a tu tipo de cuerpo y verás cómo cambias.

¡Accesorios!

Finalmente, ningún look está completo si no agregas accesorios para complementar y a la vez enaltecer tu outfit. Recuerda que menos es más y todo depende de la ocasión. De seguro podrás encontrar con todos los elementos necesarios para crear un look ganador.

¿Qué te han parecido estos tips para hacer que ames cualquier outfit?