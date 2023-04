En estos últimos días se ha corrido el rumor, ya confirmado de la infidelidad de Sebastian Lletget hacia su prometida Becky G. En estos momentos sus fans se preguntan ¿compromiso cancelado? Veamos lo que tienen que decir estos dos al respecto.

¿Cómo sucedió esto?

Tal parece que en febrero el futbolista realizó un viaje a España donde las cosas se “descontrolaron un poco” y todo acabó en una infidelidad hacia la cantante. Recordemos que ya se habían comprometido pocos meses atrás y que ya contaban con planes de boda para dentro de 3 meses.

3Foto de iambeckyg en instagram

Lo que Sebastian dice

Después de que una mujer afirmara que el susodicho engañara a su prometida con ella, a Lletget no le quedó de otra que aceptarlo. Desde ese momento no ha parado de expresar su arrepentimiento en redes y suplicar el perdón de Becky G. Comenta frases como “sé que te lastimé y me arrepiento” o “quebranté la confianza de mi pareja”. De momento la cantante no ha dado una respuesta directa sobre el tema.

foto de iambeckyg en instagram

El anuncio de Becky G

“Algunas veces las peores cosas que nos pasan son en realidad las mejores cosas que nos pasan. Y con el tiempo, esa revelación comienza a desarrollarse”.

Suena como una indirecta hacia toda esta situación, pero en realidad forma parte de su nueva campaña con Apple Fitness, cuyo objetivo es incentivar a los demás a perseguir sus sueños de la misma forma que ella. Aun así, muchos lo han catalogado como un comunicado directo hacia la infidelidad en la que se ha visto envuelta en los últimos días.

De momento, no se ha dicho nada más y la artista se enfoca en lucir radiante como siempre, aparentemente indiferente y podemos asumir que dicho matrimonio ya es cosa del pasado.

¿Qué piensas acerca del compromiso cancelado de Becky G y Sebastian Lletget?