Por: Ana Cris Jones García, THE EVERYTHING LOVE COACH

¿Sabías que tus emociones pueden afectar tu salud física?

Sí, así como lo lees.

Las emociones que no se procesan se quedan estancadas en tu cuerpo y pueden afectar el funcionamiento de tus órganos. ¿Cómo es posible? Bueno, cuando estamos estresados o ansiosos, nuestro cuerpo produce hormonas que pueden tener efectos negativos a largo plazo si no se manejan adecuadamente.

Por ejemplo, el estrés crónico puede aumentar la presión arterial, causar problemas de sueño, afectar la digestión e incluso debilitar el sistema inmunológico. Y si no se maneja, puede llevar a enfermedades más graves.

La conexión mente-cuerpo según la Medicina Tradicional China

La Medicina Tradicional China (MTC) sostiene que existe una estrecha relación entre los órganos internos del cuerpo humano y las emociones que experimentamos. De acuerdo con la MTC, cada órgano tiene una función específica y está relacionado con una emoción en particular.

En la MTC, los órganos internos no solo se consideran estructuras físicas, sino que también se ven como centros de energía, que se conocen como meridianos. Según la MTC, la energía vital, o Qi, fluye a través de estos meridianos para mantener un equilibrio en el cuerpo y la mente.

Aquí hay un resumen de cómo la MTC asocia los órganos internos con las emociones:

Hígado: El hígado está asociado con la ira y la frustración. Si el hígado no está funcionando adecuadamente, puede conducir a la ira reprimida, el resentimiento y la depresión.

Corazón: El corazón está asociado con la alegría y la felicidad. Si el corazón está desequilibrado, puede conducir a la ansiedad, el insomnio y la falta de concentración.

Bazo: El bazo está asociado con la preocupación excesiva. Si el bazo no está funcionando adecuadamente, puede conducir a la ansiedad, la depresión y la fatiga.

Pulmones: Los pulmones están asociados con la tristeza y el dolor. Si los pulmones están desequilibrados, pueden conducir a la depresión, la ansiedad y la sensación de aflicción.

Riñones: Los riñones están asociados con el miedo y la ansiedad. Si los riñones no están funcionando adecuadamente, puede conducir a la falta de confianza en sí mismo, el miedo y la depresión.

En la MTC, el tratamiento de las enfermedades y las emociones a menudo implica equilibrar los meridianos y el flujo de Qi a través del cuerpo, utilizando técnicas como la acupuntura, la moxibustión y la terapia herbal. Además, la MTC enfatiza la importancia de mantener un estilo de vida saludable, incluyendo una dieta equilibrada, ejercicio regular y suficiente descanso para mantener la salud física y emocional.

¿Qué podemos hacer para evitar que nuestras emociones se estanquen y afecten nuestra salud?

Una buena manera es practicar la atención plena o meditación. Estas técnicas pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, lo que a su vez puede ayudar a reducir la producción de hormonas del estrés en nuestro cuerpo.

Hay muchos tipos de meditaciones — activas y no activas y NINGUNA de ellas requiere que no piensas en nada. Eso es un mito que hay que desmentir.

Otra forma de manejar nuestras emociones es hablando con nuestras emociones. ¿Parece una sugerencia de “locos” no? En realidad hablar con tus emociones implica hablar con ciertas partes de ti que aún no has reconocido y ellas necesitan ser reconocidas para ser integradas y aceptadas como parte de ti.

En resumen, tus emociones tienen un impacto real en tu cuerpo y tu salud. Así que tómate el tiempo para procesar tus sentimientos y encontrar formas de manejar el estrés y la ansiedad.

Tu cuerpo te lo agradecerá.

Imagen de Freepik