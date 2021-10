Es una locura, El Juego del Calamar se ha vuelto la serie número uno en Netflix a nivel mundial y el rostro de Hoyeon Jung está por todos lados. Sí, es la chica desertora de Corea del Norte que nos robó el corazón en la serie.

Su personaje es uno de los pocos femeninos relevantes y hay mucho qué decir al respecto, ya que se ha acusado a la serie de misoginia y de poca representación… pero, me pregunto, ¿la serie es un reflejo de la sociedad? Tanto los personajes femeninos (los tres que vemos) y el emigrante palestino ¿son una copia fiel de cómo se vive en Corea del Sur?

La serie ha tenido a medio mundo pegado a las pantallas y, por supuesto, los memes han sido gloriosos. De hecho, ya todos queremos experiencias como esta en nuestro país:

Si ustedes leen Kena sabrán que yo en particular son gran consumidora de series de aquel país y los recomiendo muchísimo. Sin duda creo que todo lo K (K-beauty, K-Pop, K-dramas, K-webtoons, K-tecnology) marca pauta de todo lo que será tendencia.

Lo interesante no es que los coreanos hagan contenido bueno, sino que audiencias como la estadounidense consuman productos que no están hechos en casa y la respuesta está en la visión de Netflix: entregar contenido doblado. Parece broma, pero no lo es. La gente de Estados Unidos no quiere leer subtítulos por lo que recibir contenido recién salido del horno en su propio idioma (insisto, doblado), ha logrado que se abran a otras formas de contar historias. Así llega El juego del Calamar a los cuernos de la Luna (inesperada, incluso para la misma plataforma) y por eso, hay que tener en vista a Hoyeon Jung porque suena a que se convertirá en la siguiente it girl.

¿Quién es Hoyeon Jung?

Es una modelo y esta es su primera incursión en la actuación (¡buenísima!). Tiene 27 años y ha estado en pasarelas de grandes marcas y en las portadas de revistas muy importantes desde los 16 años.

Tiene una relación de varios años con un actor que todas las fans de Reply 1988 conocemos: Lee Dong Hwi.

Salió de su país natal para buscar su sueño de modelo y ha viajado por muchos lugares y comenzó a modelar porque se dio cuenta que tenía algo de ventaja: es alta (mide 1.77). Así que un día llamó a una agencia de modelos directamente y pidió una entrevista. Lo demás es historia.

Participó en “Korean Next Top Model” y quedó a un pelito de ganar.

Ella no decidió audicionar como actriz, más bien le pidieron que mandara una audición. Tenía dudas si podía hacerlo, pero le dio una oportunidad y ¡se quedó!

Para su rol, Kang Sae-Byeok, estudió mucho sobre las experiencias de las personas que logran escapar de la dictadura de Corea del Norte y también logró hablar con el acento que tienen.

En su Instagram vemos que pasaba mucho tiempo para lucir como lució en la serie: demacrada y agotada.

Todo parece indicar que podría haber una segunda temporada de este famosísimo show, aunque el guionista/director no ha confirmado (al parecer tiene otros proyectos) y su personaje… pues ya sabemos cómo terminó en esta temporada. Habrá que ver si se decide seguir con la actuación. La verdad yo sí lo recomendaría.