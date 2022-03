Volodymyr Zelensky es el presidente de Ucrania quien se ha vuelto viral en las últimas dos semanas. Quizá has escuchado que solía ser comediante, pero que también estudió derecho, y que ahora, ante la invasión rusa, él mismo ha tomado las armas para defender a su país junto con sus conciudadanos.

Nacido el 25 de enero de 1978 en Ucrania e hijo de ingenieros judíos, de pequeño, debido al trabajo de sus padres, vivió en Mongolia por lo que habla ruso y ucraniano. Estudió derecho en la Universidad Económica Nacional de Kiev y también un tiempo se dedicó a la actuación y la comedia. Uno de sus papeles más gustados fue una serie («Servidor del Pueblo») en la que interpretó a un humilde profesor de historia que se convierte en presidente después de hacer popular un video en que despotrica contra la corrupción del gobierno.

Su vida cambió al giro político en 2014, cuando el entonces presidente ucraniano, Viktor Yanukóvich, fue derrocado, ganando popularidad durante el año 2015 con el estreno de la serie. Usó en su campaña el mensaje de limpiar la política de corrupción y llevar la paz al este del país.

En 2015, cuando se estrenó la serie «Servidor del Pueblo», en la que interpretó al presidente de Ucrania, Volodymyr usó su popularidad para postularse en las elecciones de 2018, enfrentando y derrotando a Petró Poroshenko, con una mayoría del 73.22% de los votos.

El 20 de mayo del 2019, Zelensky fue nombrado como presidente, convirtiéndose así en el sexto mandatario de Ucrania como país independiente y desde entonces ha llevado a cabo acciones y esfuerzos para formar parte de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y ha tenido acercamientos con la Unión Europea para sumar a Ucrania. A sus 44 años hoy está al frente de la defensa de su país, de su celular han salido videos en los que muestra en tiempo real su situación, por lo que muchos lo consideran heroico y se ha distinguido por ser activo en redes sociales (Twitter y Facebook).

Zelensky pidió a su gabinete quitar su fotografía oficial de presidente de sus despachos y poner en su lugar las de sus hijos, esposos y esposas, las fotos de sus familias para que no se olviden de a quien sirven.

¿Qué hemos aprendido?

Hay quienes dicen que es un mártir, que ha logrado lo que tantos otros no intentaron, que es un ciudadano de a pie haciéndose cargo. Sin duda alguna ha demostrado coherencia y valentía resistiendo a una de las personas más temibles, quizá de alguna manera nos refleja la posibilidad de que alguien común y corriente sea capaz de cambiar la historia, representa el cuento de hadas tan gastado en las mujeres para voltear la vista a lo masculino: de actor a presidente, a héroe; o: a un ser humano que nos deja ver su vulnerabilidad en medio de un conflicto bélico que la humanidad no esperaba evolucionara de esta manera y que nos pone a más de uno a reflexionar sobre si hemos o no, aprendido algo de la historia de este mismo siglo; o si estamos condenados a repetir errores para finalmente aprender algo. No podemos negar que el presidente de Ucrania ha estado a la altura del llamado de su pueblo, de sus compatriotas, que los hombres jóvenes de este momento histórico están encontrando en él un referente de valentía y esperanza.

No sé si el mundo necesita más Zelenskys, o si necesita reconsiderar cada una de las acciones cuando damos por hecho que nuestra insignificante vida es más valiosa que lo que nos rodea; si los niños mejor deberían de aprender más de paz, de resolución de problemas, de compasión y de empatía y menos de competencia, primeros lugares y reconocimientos individuales. Que yo sepa no tenemos otro planeta para vivir y si de una pandemia mundial en curso no aprendimos nada, pues, estamos lejos de convertirnos en mejores personas.

En esta ocasión, si es mi humilde opinión.

