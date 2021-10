El burnout parental es una reacción fisiológica que presentan los padres que han estado sometidos a un estrés muy intenso por un tiempo prolongado. El padecimiento es cada vez más común entre los padres y madres debido a la gran carga de responsabilidades en ámbitos como la crianza de los niños, las responsabilidades domésticas y el trabajo remunerado, lo cual se ha intensificado con la pandemia por Covid 19, que fomentó el encierro y más convivencia familiar.

La Asociación Americana de Psicología (APA) ha revelado que el 46% de los padres con hijos menores de 18 años padece un alto nivel de estrés, en comparación con el 28% de los adultos sin hijos.

Los síntomas que presentan los padres que padecen un alto grado de estrés parental, de acuerdo con la Dra. Moïra Mikolajczak, profesora de Psicología Médica y de la Salud en la Universidad Católica de Lovaina, presente en el World Parenting Forum que se realiza el 9 y 10 de octubre de forma virtual, son generalmente cuatro:

Agotamiento abrumador relacionado con la crianza de los hijos, los padres pueden sentirse fatigados tan solo con pensar en ellos.

El segundo es el distanciamiento emocional, que es cuando los padres realizan todas las tareas que se requieren, como cocinar, bañar a sus hijos, etcétera, pero las hacen de manera automática.

El tercer síntoma es la pérdida de placer por estar con nuestros hijos. Los padres se sienten cansados de la paternidad.

El último síntoma es el contraste personal de cómo solían ser como padres y cómo son ahora. Cuando los padres tienen agotamiento parental reconocen que actúan de manera opuesta a cómo lo hacían antes, lo que hace que sufran, sientan culpa y vergüenza.

“Ser un padre perfecto es imposible y tratar de serlo puede llevar al agotamiento. Nuestra investigación sugiere que cualquier cosa que permita a los padres recargar sus baterías, para evitar el agotamiento, es bueno para los niños y para los padres de familia también. Lo recomendable es atender las señales lo más pronto posible, para evitar que los padres estén cada vez más cansados, agotados emocionalmente e irritables, ya que esto puede provocar episodios violentos y de agresiones físicas contra los más pequeños”, advierte Moïra Mikolajczak.

La especialista nos brinda las siguientes recomendaciones para enfrentar el burnout parental y mejorar la relación familiar.

-Expresarlo y pedir ayuda: Hablar con alguien que nos escuche sin juzgarnos es la clave. Una buena opción es platicar con personas que estén pasando por lo mismo, como redes de apoyo, a fin de desahogar e interactuar al mismo tiempo. También es importante acceder a apoyo profesional y dialogar con la pareja, ya que muchas veces los casos de estrés se generan por una sobrecarga de trabajo en el hogar, sumado a las labores profesionales, razón por la que las mujeres padecen el doble de casos de burnout parental, de acuerdo a la Dra. Mikolajczak, quien profundizará sobre el tema durante el World Parenting Forum.

-Autocuidado: Con las diferentes responsabilidades y todo lo que está sucediendo actualmente, es recomendable buscar una manera de cuidarse a sí mismo. Se puede empezar con aquello un poco más fácil de hacer y que eventualmente se convierta en un hábito, como mejorar el tiempo y calidad de sueño, por ejemplo, dejar el celular fuera de la habitación. Tomar un descanso y hacer una pausa, hacer actividades que restauren la energía personal, comenzar a hacer más actividad física, etcétera.

-Distribución de las responsabilidades: De acuerdo a Moïra, hemos vivido cambios sociológicos que han aumentado aún más la presión sobre los padres durante la última década, entre ellos el cambio de roles de género en el hogar. “Las mujeres aún están a cargo del 65-70% de las tareas parentales, que aún deben hacerse después del día de trabajo («segunda jornada»)”. En el caso de los hombres, ahora se espera que estén comprometidos y sean eficientes en la crianza de los hijos, sin embargo, no han sido “socializados para ese papel”. Por lo que ambos requieren apoyo en esta evolución, ante lo que es necesario pedir ayuda y tener un sistema de apoyo en casa.

Que las labores no dependan de una sola persona es importante para evitar estrés. También es muy recomendable incluir a los hijos en las tareas domésticas para disminuir los factores que nos estresan de manera personal.

-Actividades en familia: Realizar actividades en familia que todos disfruten por lo menos una vez a la semana, no sólo ayudará a mejorar las relaciones y la confianza entre los miembros, sino que disminuye el estrés y la ansiedad. No se necesita gastar mucho dinero ni pasar horas y horas juntos, bastará una hora o dos para jugar un juego de mesa, jugar en el jardín o ver una película.

-Mejorar la gestión del tiempo en las actividades individuales y familiares: El tiempo que tenemos es limitado, por lo que una correcta gestión puede ayudarnos a evitar el estrés mediante la creación de rutinas que sean beneficiosas para toda la familia, además, es importante definir tiempo para uno mismo.

-Adiós al perfeccionismo: Como padres, podemos presionarnos a nosotros mismos por intentar ser perfectos, esto no sólo es cansado e imposible, sino que acarrea una gran cantidad de responsabilidad y estrés adicional que no son compatibles con la salud mental. Lo mejor es aprender a priorizar las actividades y no exigirnos perfección.

“Encontrar el equilibrio es fundamental para prevenir episodios de burnout, y dos de los factores más importantes para lograrlo es el trabajo en equipo de los miembros de la familia y el fomento de la empatía, de manera que se distribuyan las tareas y se dialoguen las inconformidades e inquietudes”, indica la Dra. Mikolajczak, quien asegura por último que una vez que el agotamiento haya disminuido, la paternidad se volverá más placentera al mejorar la calidad del tiempo familiar.

