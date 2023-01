Jennifer López se ha convertido en una de nuestras catadoras de looks y hoy vamos a detallar uno bien particular. Un look Barbie que podemos copiar fácilmente en todas las temporadas del año.

¿Por qué digo todas las temporadas del año? Porque este color no solo se adecua a una estación en específico, puede ser el tono perfecto para un buen outfit en días calurosos y fríos. Así que es el año de las chicas amantes del rosa.

Toma en cuenta que no solo puedes jugar con un vestido o una blusa, puedes integrar mínimos detalles que complementarán un look muy similar al de una Barbie, ¿cómo?, mira:

Ganchos de pelo rosa totales o con brillantes

Manicure y pedicura en rosa

Gafas del tono

Forro del celular con esta combinación

Maquillaje inspirado en el rosa

Y hasta paraguas si es necesario.

Look barbie: arma el tuyo propio

Vestido detalle fruncido en $ 799.00 pesos

Blazer tailoring cropped color rosa en $ 449 pesos

Sandalia tacón alto vinilo brillos en $399 pesos

Bolso guateado en $299 pesos

Manicura rosa barbie, ¡qué cute!