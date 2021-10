¡Es alarmante la cifra como causa de muerte!, son muchas las conocidas, las mujeres queridas, las familiares y amigas que han pasado por esto. Hagamos conciencia, explorémonos, no se puede prevenir el cáncer de mama, pero sí detectarse a tiempo… No es cuestión de moda que nos sumamos al Movimiento de Octubre Rosa con #KENAPoderRosa , no es porque los demás medios lo hagan; no es por eso ¡es por ti, por mí, nuestras mujeres queridas, los familiares… es por todas nosotras!