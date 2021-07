Cuello tortuga, formas chic para lucirlo en lo que queda de año

Es la pieza que todas debemos tener. Seguramente tienes en tu closet una o dos camisas cuello tortuga. ¿Sabes que puedes crear outfit diferentes con esta prenda? Toma nota de las opciones que traemos para ti.

Cuello Tortuga: outfit diferente

Todo lo bonito, vuelve

Aunque es una pieza, el cuello tortuga, marcó la pauta en los años 60, no ha perdido caducidad. ¿Por qué? Su versatilidad, sin duda, ha sido la cualidad que la destaca entre tantas tendencias de moda.

Lo importante, con esta prenda, es que sepas combinarla y que tengas en cuenta que no a todos los cuerpos les luce. Y no es ser excluyente, simplemente hay piezas que no se ajustan a todas las morfologías corporales. Los cuello tortuga son perfectos para personas con cuellos delgados y poco busto.

Cuello tortuga: ¿Cómo lo combino?

Lo primero que debes tener en cuenta es que es importante que te sientas a gusto con lo que vas a lucir. Especialmente, con esta pieza te sugerimos combinarlo con:

Sacos oversize

Faldas largas

Overol

Jeans

Faldas cortas

Vestidos sencillos

Ten en cuenta

Para evitar verte rellenita o cachetona, la idea es crees armonía con tu vestuario, por ello es indispensable:

Complementa con accesorios. Es un mito eso de que si el cuello esta cubierto no puedes usar collares. ¡Atrévete!

Lo ideal, es que puedas usar tu cabello con algo de volumen o altura. Así despejarán la cara y te verás más estilizada.

No es una regla que sean muy ceñidos al cuerpo, un poco de soltura de la camisa, no está mal.

Para que tu cara se vea un poco más larga, puedes usar algunos aretes largos.

Aunque es una pieza predilecta para los días de invierno, también puedes usarlos en cualquier estación del año. Existen de diferentes telas como: algodón, lino, lana. Así como mangas largas y cortas.

Una sola pieza es ideal para combinarla con zapatos deportivos y tacones. Así que tendrás dos piezas en una.

Fotos de Cutypaste en Pinterest.