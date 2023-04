¿Has pensado si tu perrito o gatito ya tiene sus añitos? Quizá te hayas percatado al ver fotos o mirar que su comportamiento ha cambiado y pasa más tiempo echado o dormido, que juguetón y activo. Mira los cuidados para ellos cuando ya están viejitos.

Esto es completamente natural y lejos de ser una señal de alarma, es un momento para reflexionar si estás siendo cuidadoso y atento con las necesidades que representa esta nueva etapa.

Cuidados para tu mascota, ¡la prevención es la clave!

Así como es el caso de los seres humanos, en el de las mascotas, la prevención puede ser la clave y

respuesta para evitar problemas más serios de salud, por lo que se sugiere llevar un control constante con el médico veterinario que nos permita estar al tanto de los cambios y estado de nuestro compañero.

Asimismo, el cuidado de su alimentación, que se mantenga activo, ejercitado y en su peso, son aciertos que hay que tomar en cuenta, puesto que, eso brindará de un mejor estado de su organismo.

Sabemos que también la genética y el tipo de raza marca los procesos de envejecimiento; por ejemplo, en el caso de las razas perrunas, cuando son de talla pequeña, estos suelen envejecer más lentamente, a diferencia de las tallas grandes, que tardan en crecer pero que envejecen más rápido.

En el caso de los gatos, podemos darnos cuenta de que, si nuestro gato tiene entre 11 y 14 años, es un gato senior, y si es mayor de 15, ya es un anciano.

¿Qué debes hacer y cuándo?

Dentro de los cuidados clásicos que debemos integrar, se encuentran:

● La visita al médico veterinario, al menos, 2 veces al año.

● Proveer de una buena nutrición, evitar los excesos y los restos de comida casera. No basta sólo

con darle un excelente alimento balanceado, sino que hay que tener en cuenta que éste debe ser

adecuado para la edad y estado nutricional.

● Se recomienda que hagan actividad física cotidiana a su medida. No forzarlos a hacer ejercicios

en horarios inadecuados.

● Mantener muy limpio el lugar designado para la mascota con agentes contra gérmenes tales

como la lavandina y con antiparasitarios externos ambientales.

● Durante el verano, resguardar a las mascotas en horas de mayor radiación y mantenerlos

hidratados. En invierno, dejar que tomen baños de sol, pero sin exagerar la exposición a éste.

● Nunca dejarlos atados bajo el sol o encerrados en un auto.

● Si se lleva al perro a la playa, colocarle gotitas en los ojos para prevenir conjuntivitis por la arena

que se levanta los días de mucho viento. Además, brindarle la posibilidad de acceso a una

sombrilla o carpa para que pueda tener un lugar de sombra cuando él lo disponga.

● Una vez pasados los 6 años de vida de la mascota, hay que reforzar los cuidados. A esa edad

comienzan, por ejemplo, a aparecer canas, a engordar por realizar menos actividad y la pérdida

de dientes, sobre todo si no se realizan limpiezas, ya sea por cepillado o por ultrasonido cuando

hay sarro.

● Si se decide llevar de vacaciones a la mascota, dependiendo del tipo de transporte, tratar de

evitar los sedantes. Si es en avión, hay que acostumbrarlo a la jaula desde mucho tiempo antes para no utilizar tranquilizantes. Realizarle además un chequeo general antes de viajar, vacunación

y desparasitación antes de salir y al regresar.

● Para mantener la piel, el pelaje y las uñas, realiza una sesión especial de aseo al menos una vez

a la semana, especialmente si se trata de una raza de pelo largo.

Hay que aprender que el comportamiento de nuestro amigo será ahora menos paciente, quizá malhumorado y lento, es fundamental entenderlo y no desesperarnos, no estresarlo ni generarle una

presión extra, pues ellos también son capaces de percibir que algo les pasa.

Síntomas específicos

Tenemos que comprender que nuestra mascota está en una nueva etapa y que, como hicimos cuando cachorro, ahora como mayor requiere de otros cuidados. Si estamos atentos de sus cambios podremos detectar algún síntoma que se manifestará y evitar el desarrollo de alguna enfermedad, pues en edades avanzadas encontramos:

En perros: artritis y displasia de cadera, problemas dentales, cáncer, falla de visión y oído, problemas de corazón, hipotiroidismo, problemas renales y hepáticos.

En gatos: insuficiencia renal, diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales, neoplasias, hipertiroidismo, pérdida de la visión y problemas articulares.

El cuidado de nuestra mascota, aunado a la atención y amor que le brindemos será fundamental para lograr que sea una etapa llevadera, hermosa y tranquila.

La vejez de nuestro compañero es parte del crecimiento y desarrollo de un animalito que nos ha brindado cariño y cuidado, y es nuestro deber ser responsable y darle los cuidados más adecuados para que continúe siendo feliz, como nosotros con su compañía.

Fuente: Diamond