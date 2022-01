Para empezar el año sabiendo qué sí y qué no; hoy te tengo 4 tendencias que no van este 2022 en cuanto a decoración de interiores se trata. ¿Será que hay que optar por una mini redecoración?

Tendencias que no van este 2022: deco en casa

Acabados retroiluminados

«Nos encantaría que esta característica desapareciera en las casas, ya que envejece rápidamente el estilo de la vivienda. No es necesario resaltar la belleza de la piedra natural añadiéndole iluminación artificial. Dejemos que el material brille por sí mismo«. Comentó Edel Legaspi, de Legaspi Courts Design.

Distribución en abierto

Si eres del las que optó por decorar el lugar totalmente abierto, sin separaciones entre espacios, tendrás que reconsiderar la opción de darle a tu hogar espacios definidos.

«Con más gente pasando tiempo en casa durante la pandemia, muchos están empezando a darse cuenta de que la separación de espacios es útil. Nadie quiere estar conectado a Zoom en la misma cocina/salón/comedor en la que están los demás miembros de la familia. Tener espacios diferenciados también permite que cada zona tenga su propio carácter, y tener todo conectado entre sí puede hacer que un espacio sea incómodo cuando no se dedica al ocio. Los espacios definidos e íntimos que ofrecen un ambiente acogedor para el día a día empezarán a tener prioridad», explicó Rachel Bullock, de LAUN Los Angeles.

Paletas de colores “seguros”

Muchas hemos optado por pintar y decorar nuestra casa con colores seguros y sobrios: blancos, beiges y hasta grises. Pero al parecer ya eso no va para este 2022… ¿Tendríamos que arriesgarnos por algo más llamativo?

Podríamos pensar en paredes de colores o muebles de tonalidades que sean totalmente diferentes a los que hemos venido utilizando. Pero como seguramente tu presupuesto no da para esto, empieza por darle un brochita a esos murales de tu casa.

«Los colores atrevidos, las capas, los estampados y los textiles suntuosos están luchando contra las populares paletas de colores blancos brillantes. Estoy deseando que la costumbre de colores claras se queden al margen por un tiempo,» señaló Mandy Cheng, de Mandy Cheng Design.

Accesorios negros para la cocina y el baño

¿Tienes accesorios en negro dentro de la cocina y el baño? Es momento de guardarlos en el maletero y redecorar estos espacios… ¡sin negro!

Aunque esto puede ser uno de los favoritos de la mayoría de nosotras, podrías ingeniárnosla y buscar una combinación diferente para darle ese toque chic a nuestros espacios.

«Una tendencia de diseño que sé que voy a ver en todas partes a partir de Año Nuevo es la de los accesorios negros para la cocina y el baño. Sé que es probable que me maten por decirlo, porque le gustan absolutamente a todo el mundo. Como amante del clásico latón sin lacar, la plata y el níquel de buena calidad, los accesorios negros siempre me parecerán una moda. Wesley Snipes dijo en la película Pasajero 57: «Apuesta siempre por el negro». Pero estoy segura de que no se refería a los accesorios de cocina y baño,» comparte Joy Moyler, de Joy Moyler Interiors.