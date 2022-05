El delineado de ojos es uno de los maquillajes favoritos de esta década, ¿Qué tal te queda? Si eres del team que sufre para hacerse la colita de ojos, hoy te comparto estos 2 tips que ¡amarás!

Como ya sabemos, el delineado de ojos permite renovar nuestra mirada, haciendo un gran cambio en la forma de ojo y con esto, una apariencia llamativa, mirada viva y sensualidad activa.

¡Haz la prueba!, al delinear el primer ojo has la comparación y nota las diferencias. El párpado del ojo no delineado, se notará un poco más «hinchado» y la mirada muy apagada. Cuando llegas a este punto no hay marcha atrás, te vuelves adicta al delineado extremo.

Pero ya sabemos que no todo es color rosa con este procedimiento de maquillaje de ojo. Para lograr un delineado perfecto debes tener muchísima práctica y además contar con productos especiales y profesionales para el asunto pero para llegar a este nivel, te muestro trucos infalibles.

Tips para un delineado profesional

Aquí te dejo unos tips que valen oro. ¡Sí!, tal cual, son mecanismos de delineado que te ayudarán a perfeccionar la técnica y hacerte lucir el ojo rasgado a la perfección.

Estos dos trucos son los más virales de TikTok. Mira con atención y práctica:

#1: El famoso truco con cinta

No sé si ya lo has usado pero el truco dela cinta es ideal para principiantes. Recuerda que hay que tener paciencia y mucha constancia para lograr ese agatado de ojo espectacular.

Para hacer este delineado como la chica del video, aparte de la cinta, necesitas sombra de ojo, en este caso negra.

1

2

Maquilla el resto del ojo y listo Fotocaptu de video en TikTok @mujerbellaacademy

#2: ¡Con palillo!

Pues sí, aunque no lo creas muchas maquillistas utilizan un palillo como material de apoyo; y tomando este tip en cuenta, me parece una excelente manera de empezar a delinear el ojo con mucha más facilidad.

La técnica consiste en hacer las dos líneas del delineado con el palillo y luego rellenar con tu delineador de pila. Perfecciona a pulso los detalles pendientes y listo. Ojo, también aplica con un plumón de buena punta, especializado para eso, ¡así no te picas por accidente!