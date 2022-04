Sabemos que nuestra piel muda y las células se renuevan, las de nuestro rostro lo hacen cada 21 días, pero ¿a dónde van a para esas células muertas? Estas no se van, siguen en nuestra piel y una manera de eliminarlas es con una correcta rutina de skincare. Sabemos que una larga rutina no es para todas y muchas de nosotras no encontramos el tiempo para hacerla, por lo que el dermaplaning es un tratamiento de una vez al mes para conseguir excelentes resultados.

¿En qué consiste el dermaplaning?

Se trata de raspar la capa superficial de tu rostro pero no te asustes, que sólo quitarás lo viejo para que, en efecto, veas los resultados de tu ciclo facial y consigas una tez más suave y limpia. El dermaplaning se realiza con una cuchilla afilada en un ángulo de 45 grados. Eliminarás células muertas, pero también suciedad, polvo y vello facial (también llamado piel de durazno) acumulado.

¿Quién puede hacerlo?

Es un tratamiento estético sin riesgos, siempre y cuando sea un profesional quien lo realice. Recuerda que vas a utilizar un objeto afilado, así que siempre es mejor ir con un especialista para obtener los mejores resultados y evitar accidentes.

¿Cuáles son los beneficios?

Además de conseguir una piel súper tersa, esta forma de exfoliación le permitirá a tu rostro una mejor absorción de productos, ya que actuarán directamente en la piel nueva y no en la capa muerta. El maquillaje lucirá mucho más parejo y liso.

¿Hay cuidados posteriores?

Solo el de aplicar un poco de protector solar posterior a la limpieza puesto que nuestra piel estará más sensible al contacto del sol. El dermaplaning es un tratamiento indoloro, por lo que no necesitarás de ningún medicamento posterior al procedimiento.

¿Quién puede hacerlo?

Es recomendable para todo tipo de piel, exceptuando las que tienen acné. Para las embarazadas o en periodo de lactancia es su mejor opción de exfoliante, ya que colocar químicos en este momento puede no ser la mejor de las alternativas.