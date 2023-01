El 26 de enero se celebra el día mundial de educación ambiental y la mejor manera de celebrarlo es, por supuesto, ¡Eeducarse sobre ello! Veamos algunos tips sencillos para cuidar de nuestra Madre Naturaleza.

1 Utiliza el café como fertilizante

No hablamos de agregarle café directo de la bolsa a las plantas. Se trata de utilizar el residuo del mismo tras colarlo y para ello sólo debemos dejarlo secar para agregarlo por encima del jardín. Otra buena idea es conseguir un atomizador y añadirlo junto con agua para luego regar las plantas con él.

2 Shampoo sólido

Los productos Zero waste no solo son útiles sino que ademán vienen en presentaciones muy hermosas. Por ello es una buena opción mires por donde mires. Dura más, tienes múltiples variantes y marcas y no desperdicias el molesto plástico de shampoo convencionales. Además de ello, estos suelen venir en empaques biodegradables.

3 Reciclaje correcto de latas

Los mensajes de la importancia que tiene el reciclaje no faltan, pero lo que en verdad escasea suele ser a información detallada de cómo hacerlo. En el caso de las latas la manera correcta es eliminar cualquier adhesivo o envoltorio. Limpiarlas bien por dentro y fuera y finalmente aplastarlas para apilarlos y llevarlas al centro de recolección más cercano.

4 Ropa de segunda mano

La ropa de segunda mano es una buena manera de contribuir a la salud ambiental. La industria textil es de las más contaminantes a nivel mundial por ello a la hora de comprar en segunda mano encuentras cosas mucho más económicas e incluso de buena calidad. Tiene muchas ventajas y es una gran idea.

5 Higiene bucal eco friendly

Adiós a los cepillos de dientes de plástico y los dentífricos con micro plásticos. Dile hola a los cepillos de dientes de bambú y pasta dental ecológica y Zero waste. Puedes conseguirla en su versión sólida y cuenta con ingredientes amigables con tu salud.

¿Qué otra idea para el día mundial de la educación ambiental tienes en mente?

Fuente: Bam boo!

Imagen de pikisuperstar en Freepik