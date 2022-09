Es muy común pensar que el bloqueo creativo le ocurre solo a los artistas. De seguro alguna vez te ha sucedido a ti y es muy normal no saber el cómo proceder ante dicha tarea o actividad. Te encuentras tan ocupado intentando dar con la solución que nublas tu juicio cuando la respuesta es tan sencilla. ¡La diversión es la mejor cura para superar esos bloqueos!

Aléjate de la rutina

Como es bien sabido, la mejor manera de conseguir un nuevo enfoque es alejarse física y mentalmente del problema. Cuando sales de esa burbuja/zona de confort que, muchas veces puede volverse un ambiente hostil, ves las cosas desde otra perspectiva.

Una buena manera de conseguirlo es por medio de los juegos, ya sea físicos como los de mesa o los virtuales. ¡Tienes opciones por doquier! Cuando juegas, te sumerges en la historia que te cuenta e incluso puedes sentirte como alguno de los personajes. Necesitas estar atenta a cada detalle, además de maravillarte del increíble diseño del juego en cuestión.

Todo eso ayuda a concentrarte por completo en otra cosa, y así dejas descansar esa región de tu cerebro. Puede que la razón por la cual no des con la solución es porque has desgastado muchísimo esa área dedicada a la creatividad y esta necesita reposar antes de tomar una decisión mejor.

Además de distraerte, el juego es una manera de incentivar tu lado creativo, por lo que estimularás esta parte pero sin forzarla, sino todo lo contrario.

Mark Rosewater, jefe de diseño de Magic: The Gathering, juego pionero de cartas coleccionables de Wizards of the Coast comenta lo siguiente:

La creatividad tiene sus altos y bajos, además de estar influida por nuestro estado emocional. Cualquier persona puede volver a ser creativa y el juego nos empuja a salir de la zona de confort.

Otras razones

Claro que, comer sano, dormir a las horas y realizar actividad física con regularidad, también ayuda a mantener la mente sana. Todo es cuestión de equilibrio.

¿Has intentado lidiar con un bloqueo creativo?

