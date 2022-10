Si leíste cerámica y te dijiste a ti misma que esto no era para ti, te equivocas. A pesar del nombre, este porta huevos tan pinterest no es de cerámica, sólo tiene la apariencia. Es más sencillo que hacer de lo que podrías pensar y no necesitas alguna pasta ni manejar arcillas o algo parecido. ¡Veamos cómo se hace el cartón de huevos de cerámica con lo que tienes ya en casa!

¿Qué necesitas?

1 Cartón de huevo

Etiquetas circulares pequeñas

Pintura acrílica

Papel decorativo con tu diseño favorito

Pegamento

Brocha

Barniz

¡Procedemos!

Toma el cartón de huevos y en las separaciones coloca las etiquetas, ya que normalmente esto tiende a estar hundido. No es un paso necesario pero luce mejor haciéndolo. Cuando ya lo tengas procede a pintarlo de blanco o el color que más desees y tengas a mano.

Ya tienes la base, ahora a decorar un poco más. Toma un buen y resistente pegamento y agrega a todo el interior del cartón de huevos. Luego de esto ve por tu papel decorativo con un diseño como de baldosa de cerámica o algo tan creativo como lo desees.

Toma el papel, que debe ser delgado pero resistente y pégala dentro con cuidado de no crear arrugas. Arregla imperfecciones con la brocha y una tijera. Una vez esté listo y seco es momento de aplicar barniz.

Nuevamente con la brocha agrega una o dos capas tanto por dentro como por fuera y por debajo. Cuando esté completamente seco será mucho más resistente, tendrá una consistencia más brillante y estará mucho más fuerte.

¿Qué te parece? Una manualidad muy sencilla, útil y con mucho estilo. Tu nuevo cartón de huevos de cerámica falsa será la envidia de muchas, eso te lo aseguro.