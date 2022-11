Ay qué rico tener que investigar sobre estos DIY (do it yourself o hazlo tú misma, en español). El bienestar y la belleza no conocen de fronteras ni presupuestos cuando se trata de productos como el face mist. Mantén tu carita todo el día hidratada, como si estuviera tomando agua, cual chupamirto.

La bruma facial, también conocida como face mist o spray para el rostro tiene muchos beneficios; dependerá de cada ingrediente activo que contenga y la necesidad que tenga tu piel. Sin embargo, el común denominador de estos rocíos son tres funciones principales: hidratante, calmante y refrescante. Algunos tienen más funciones como fijadoras de maquillaje, suavizantes, antiacné, anti rosácea, etc.

Hoy hagamos una sencilla que cumple lo principal y no cuesta mucho.

Primero: consigue una botella con atomizador, puede ser nueva o ultra limpia una reutilizable cuando termines algún producto sin alcohol o químicos fuertes (por ejemplo, que no haya sido la del desinfectante de superficies ni la mata bichos).

DIY face mist o bruma facial

Solo necesitas tres ingredientes… sencillitos

1 bolsita u hojas de té verde

1 cucharada de aloe vera natural

1 aceite esencial de tu preferencia

PROCEDIMIENTO

Hierve el té en la cantidad de agua que quepa en tu botella con atomizador. Que quede buena la concentración.

Agrega, cuando siga caliente, la generosa cucharada de aloe vera y revuelve.

Añade una cantidad razonable en proporción a tu medida elegida, las gotas de aceite esencial.

Retira la bolsita o las hojas de té verde, deja enfriar ¡y listo!

EXTRA TIPS

Guarda tu botella en el refrigerador y cada mañana rocía y masajéate con un rodillo facial. Te dejo más mezclas sencillas para DIY caseros de bruma facial.

