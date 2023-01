Doja Cat es una rapera con mucho estilo. Como suele esperarse de las intérpretes en este género cuenta con una estética bastante marcada y maximalista en todo su esplendor. De todo pueden decir menos que usa ropa aburrida.

Con mucho maximalismo

Los básicos no van con ella. Las formas los colores, los delineados y maquillajes exuberantes son lo suyo. Tal parece que las pañoletas le lucen increíblemente bien.

Las cejas ¡su enfoque más constante!

Además del cabello parece que Doja no se conforma con unas cejas sencillas y siempre de la misma forma y todo. Su colección de maquillaje para cejas debe ser impresionante, puesto que nunca se deja ver con un mismo diseño dos veces.

¿Trtibuto a Kiss?

Este look recuerda un poco a la estética de Kiss. También nos recuerda que lo negro, lo rockero y grunge vuelve con fuerza para este año, cosa que vimos mucho los últimos meses del 2022. Esto incluso da para un look de Halloween con temática rockera.

En traje de baño

No sabemos bien si se trata de un traje de baño o set para el día, con Doja Cat podemos esperar lo que sea. Al propósito es una gran referente para el buzz cut ya que luce increíblemente bien.

Multifacética ¡más que nunca!

Un tono de pelo, múltiples looks. Esta mujer no se deja intimidar por nada ni nadie y sabe perfectamente como mostrar su esencia en cada look, pose y sesión fotográfica. Acá podemos ver un poco más de esto.

¿Cuál de estos looks de Doja Cat fue tu preferido?