Ya que andamos retro y los 90’s are back baby! Estamos muy entusiasmados por darte la receta de una bebida inolvidable, fiestera y tropical que incitaba a bailar en la década del boom coctelero y colorido: ¡Hagamos una Conga!

Aunque la Conga lleva varios ingredientes, principalmente es la suma de varios jugos, no te preocupes, es ultra sencilla y rápida de preparar, además por su color amanecer playero estilo el cóctel Tequila Sunrise (que seguro es su primo-hermano) es muy apta para animar las fiestas en estas ondas de calor y playa.

Sigamos la receta proporcionada por Walmart Express, donde encontrarás absolutamente todo para hacerla.

Cóctel Conga:

Conga en magicskillet.com

Está bebida por su sabor refrescante y su fácil preparación, dejará a tus invitados encantados.

Ingredientes:

5 onzas de jugo de naranja

2 onzas de jugo de toronja

4 onzas de jugo de piña

1 chorrito de granadina

1 onza de mezcal o tequila (opcional)

Hielo suficiente

Rodajas de naranja para adornar y si se puede, ¡la linda sombrillita!

Preparación:

Escarcha un vaso coctelero y ponle hielo. Agrega el tequila o ron, el jugo de naranja, piña y toronja. Posteriormente, añade un chorrito de granadina, para que tome su color característico y decora con una rodaja de naranja.

Extra Dato Cultural: Y cómo va la canción

Gloria Estefan la hizo súper famosa y siempre que alguien menciona, por la razón que sea la palabra Conga, nos viene a la mente esta tonada bailadorsísima. Pero no se hagan, va tan rápido la letra que la mayoría «washawareamos», así digo cuando pronunciamos una especie de » no inglés» en canciones que no entendemos, pero cantamos alegremente de cualquier manera.

Así que te comparto el estribillo, por si quieres cantar lo que dice realmente:

Come on, shake your body baby,

Do the conga

I know you can’t control yourself any longer

Come on, shake your body baby,

Do the conga

I know you can’t control yourself any longer.

Come on, shake your body baby,

Do the conga

I know you can’t control yourself

Any longer

Feel the rhythm of the music

Getting stronger

Don’t you fight it till you’ve tryied it

Do the conga beat

Y el vídeo original

Bueno, pues de nada, que disfruten la Conga… ¡y salud!