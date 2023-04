Siempre hemos escuchado que dormir bien afecta de forma muy beneficiosa a nuestro cuerpo y acá te contaremos un poco más del por qué. Duerme mejor y favorece a tu salud.

¿Te gusta dormir?

Si estás en la tercera edad, es un sí seguro, pero recuerda esos momentos en los que eras pequeña. Cuando tus padres te enviaban a dormir y tú, que lo tomabas como un regaño, no sabías que era lo mejor del mundo. No solo es una especie de pausa a todo el ajetreo del día a día sino que influye directamente en tu salud física y mental.

Hablemos de datos

En la Asociación Americana del Corazón, podemos ver una apartado acerca de la relación entre el sueño y la salud cardiaca y cerebral. Las personas que cuentan con patrones de sueño saludables, pueden manejar la presión arterial, el peso e incluso diabetes tipo 2 de manera más eficaz que las que tienen patrones irregulares y nada saludables.

¿Cómo mantener un ciclo de sueño estable?

Ritual de sueño

Tener un ritual al momento de dormir y al despertar te ayudará a mejorar la calidad del sueño y a definir el momento de dormir. Además, esto te ayudará a dormir de manera más rápida y profunda.

Evita la cafeína

Es más que obvio, pero por favor elimina la cafeína al momento de dormir. No importa si se trata de café, té no frutal (que tenga té negro o teína), e incluso azúcar y cigarrillos. No tomes nada de esto después del atardecer.

EL celular

Necesitas alejarlo de ti y que esto sea lo último que debas ver al despertar. Si necesitas una alarma, que sea una muy ruidosa o que requiera de algún rompecabezas para desactivarse.

Ejercicio a despertar

Puedes realizar un poco de calistenia, una sesión de yoga un poco más pesada o cualquier cosa que ayude a aumentar ese flujo sanguíneo que se encuentra un poco apagado tras el sueño. También puedes ducharte con agua fría para despertar.

Evita ciertos alimentos

Antes de dormir y en general, evita consumir alimentos excesivamente alto en grasas. No son buenos para ti y pueden afectar en el sueño

Aplica estos consejos y duerme mejor a partir de ahora.

Fuente: Herbalife