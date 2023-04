A veces, el cuidar del medio ambiente también nos resulta muy económico. Este es el caso del ecoladrillo, una alternativa de material de construcción duradero, resistente y por supuesto, reciclado. ¡Veamos de qué se trata!

Qué es un ecoladrillo

Un ecoladrillo es una botella de plástico resistente rellena de todos estos desperdicios no biodegradables. En vez de colocarlo donde le hace daño al medio ambiente se utiliza para crear un ladrillo resistente y sólido que resuelve dos problemas: la contaminación y un material de construcción duradero.

¿Cómo hacerlo?

Claro que, no cualquier desperdicio sirve y no es solo agregar envoltorios y listo. Esto es lo que sirve para rellenar:

Envoltorios de botanas

Papel aluminio

Cigarros

Tetrapack

Popotes

Bolsas de plástico

Algodón

Servilletas

Envoltorios de regalos

Unicell

El plástico de los six pack

Procedimiento

Necesitarás conseguir botellas, de preferencia que no sean de agua, ya que suelen ser más débiles. Rellénala con todos estos desechos y con ayuda de una vara comprime para tener más espacio. Repite este proceso hasta que esté completamente llena y no exista ningún espacio libre. Tápala y finalmente realiza este ejercicio: Si te paras encima de ella y no se deforma significa que lo hiciste bien.

¡Ya está! No necesitas construir una casa para hacerlo. Puedes crear un pequeño hogar para tu mascota o investigar si hay quien necesite de esta idea. Puede que dentro de tu ciudad encuentres alguna organización que también te lo agradezca. El ecoladrillo es una idea factible para cualquiera.