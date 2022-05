Generalmente la moda dentro de las series es el último grito del momento y tal es el caso de la serie Skins. A pesar de que no estamos al comienzo de los 2000, amantes del Y2K no pueden olvidar el estilazo de Effy Stonem. Este es tan inmortal e icónico como el de Rachel en Friends, así que ¿Por qué no le echamos un vistazo a esos atuendos de nuestra rebelde estrella de la serie?

Ícono de los 2000’s

Effy es el ícono millenial Y2K por excelencia. Su estilo es rockero, punk, bohemio y su maquillaje de ojos es casi una religión. No es la clásica chica bonita, perfecta e inalcanzable que busca verse bien en cada toma. Effy tiene defectos y no siempre aparece con un fabuloso atuendo. A veces, es la reina del punk y otras una chica normal con el cabello desaliñado. Effy podría ser cualquiera y es por ello que su personaje es tan precioso y real.

¿Cómo recrearlo?

Es muy sencillo de recrear. Medias de red, panty medias casi siempre rasgadas y botas altas. Camisas largas como prenda única y muchísimos collares y pulseras como era tan de moda en ese tiempo.

El estilo que te cuenta una historia

Poco a poco vemos una transición de su estilo. Primero muy recargado, mucho negro y más adelante se vuelve más sencillo, natural hasta ver el look característico de negro con dos trenzas que le hace ver incluso más madura que en los primeros episodios.

Su estilo cuenta una historia y es que siempre refleja mucho de ella misma. Podemos ver escenas fuertes, donde claramente pasa por un mal momento y luce un aspecto menos recargado.

En sus capítulos de la última temporada en Skins vemos a una Effy más madura y con un estilo de oficina muy distinto al de sus años anteriores.

Lo que sí no cabe duda es que el personaje de Effy Stonem es único. Es uno de los precedentes originales de este estilo y nunca debe ser olvidada.