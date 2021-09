Estos días está en boca de todos los amantes del chisme: Eiza González recibió o no el anillos de compromiso de su novio, el deportista Paul Rabil. Hoy no vamos a hablar de eso, no, vamos a explorar las lecciones de moda y belleza de Eiza últimamente, pues hemos notado un cambio… al menos en su IG. Digamos que entre su gusto por ser camaleónica y extravagante, también está este lado mucho más suave, elegante… ¡clásico!, que es el que elegimos hoy.

A finales de julio anunció que ya es parte de la familia Bvlgari y dio cátedra de estilo en su Instagram:

No solo vemos unos vestidaxos… también brilla la joyería clásica y discreta; pero también notamos un maquillaje más hacia lo natural y al make-up no make-up.

Últimamente ha estado en la portada de muchas revistas y para Marie Claire lució espectacular.

Otro look que encontré y me encantó fue este, que me parece un clásico, sensual, elegante y perfecto para lucir la pierna que tantos pasos nos han costado tonificar. Con esto empezamos a sacar las 5 lecciones que concluimos de verla. ¿Ven cómo los labios los mantiene nude?

Lecciones de estilo de Eiza González