Durante años, los defensores de los animales han aborrecido la idea del uso de cuero en las prendas. La razón es más que conocida, se trata de la piel de los animales. Hasta este punto todos podemos pensar que la industria de la moda acaba con animales para crearlas pero, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan malo es, realmente, el cuero animal y qué tan bueno es realmente el cuero vegano?

Cuero animal

El cuero animal es un material duradero, puedes encontrar prendas de este material en tiendas de segunda mano con la calidad intacta, impecable. Recordemos que este pasa por un proceso de limpieza y curación para poder utilizarlo como tal. La mejor manera de adquirir ropa de cuero es precisamente con los mercados de pulgas.

Ok, son partes de animales muertos pero, ¿es la industria de la moda quién se encarga de acabar con los animales? Pues no, es la de carne. Sucede que el cuero no es comestible, si estos son convertidos en prendas duraderas se convierte en economía circular. Si no se les da algún uso, simplemente se desechan.

Al ser tan duradero, puede pasar muchísimo tiempo para su descomposición y al final termina siendo un problema más de contaminación al medio ambiente. En algún punto, cuando el cuero era bien visto en la moda este problema no era tan grave. Entonces, ¿la culpa es de la moda o de la industria cárnica?

¿Qué pasa con el cuero vegano?

Claro, existen otras alternativas de cuero, llamado cuero vegano al ser amigable con los animales pero, ¿qué tan buenas son? En las últimas creaciones de la más alta tecnología podemos ver increíbles avances a comparación con los primeros materiales. El problema es que estos no están disponibles para todos, en especial si hablamos de países hispanohablantes.

Con respecto al cuero vegano de más fácil acceso no suele ser nada duradero. Podemos ver el ejemplo en una opción que es derivada del petróleo, componente nocivo para el medio ambiente. Pero nos han hecho creer que es mucho mejor que el cuero real y duradero, el que sí es sustentable.

¿Sabías esto sobre el cuero animal y el vegano?