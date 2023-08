Si bien es cierto que existen muchos batidos para aumentar la masa muscular, pero hoy me enfocaré en uno en particular, es el «bati-desayuno» soñado para ti, si estás en este proceso. Y no, no tiene que ver con Batman. Solo no te olvides de la proteína, es esencial para el crecimiento de músculo, así que es importante consumir una cantidad adecuada de esta macronutriente.

Bati desayuno para aumentar masa muscular

Ingredientes

2 cucharadas de proteína de soja o de lo que tengas

2 cucharadas de avena

2cucharadas de lentejas

1 cucharada de yogur

Media manzana

Medio limón

1 pizca de especias como cúrcuma, canela, nuez moscada, jengibre, etc.

1cucharadita de miel

Agua

Modo de preparación:

1- Limpia muy bien las frutas antes de meterlas en la licuadora.

2- Ahora sí, introduce primer los huevos o la soja, junto con la avena y las cucharadas de lentejas.

3- Cuando veas que va agarrando espesor, agrega todos los demás ingredientes y espera 1 minuto de licuado.

¿Cuándo lo puedes ingerir?

El mejor momento para ingerir este licuado sería antes o después de entrenar, ya que esto optimiza la absorción de nutrientes.

En cuanto a la frecuencia, lo ideal sería tomar este tipo de licuado dos o tres veces a la semana, en conjunción con una dieta saludable y ejercicio regular. Recuerda que la constancia es la clave para lograr resultados en el gimnasio.

¿Y para desayunar sin entrenar?

Aunque la recomendación es hacer un entrenamiento, no es un secreto que las horas no están a nuestro favor y siempre andamos de volada, por esto, también pudieras ingerirlo como desayuno flash, te dará energía y te ayudará a tener una mañana productiva. Además, te proporcionará vitaminas y minerales importantes, así como fibra y agua.