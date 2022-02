Tengo la fortuna de haber crecido rodeada de personas mayores: mi, familia y personas que se volvieron muy cercanas y que tuvieron una increíble influencia en mi crianza y que además, me formaron con dichos sabios, esos que mi madre dice que son la sabiduría del pueblo.

«El diablo está en los detalles» y «En la confianza está el peligro», son dos frases que me repetía constantemente uno de mis jefes en mi primer trabajo, a mis 19 años.

Al principio no entendía para qué o por qué me lo decía a cada rato. Yo era una estudiante de la Facultad de Derecho y trabajaba de pasante, con el tiempo comprendí que significaba revisar todo, una, dos o más veces y no confiarme nunca en que ya todo iba a salir bien porque sí.

Para mí ambas frases me llevan a considerar que son las pequeñas cosas, esas que a veces pasamos por alto, que damos por hechas o que simplemente no consideramos en la ecuación, las que nos llevan a lograr o no, lo que sea que queremos.

Cuando por ejemplo tenemos un proyecto intelectual, académico, financiero, etc., casi siempre consideramos las grandes tareas, las que requieren o mucho tiempo o mucho trabajo, cuando en realidad «todo» es relevante, y esas pequeñas o cortas tareas a las que no les dimos la suficiente importancia y que por lo general procrastinamos, son las que nos retrasan o no nos permiten concluir del todo.

Si se trata de actividades físicas, pasa lo mismo, por ejemplo: pintar una habitación, calculamos rápido a ojo de buen cubero -«me toma una tarde o dos»-, pero qué tal el tiempo que toma retocar las orillas o las uniones al techo, las esquinas… los detalles, y al final resulta que de dos o tres días, nos acaba tomando una semana.

Si se trata de atuendos, por ejemplo, ¿cuántas veces no has visto en alguien más o tú misma usando algo que es sencillo o básico, pero que con el accesorio adecuado (detalle) se levanta por completo y quienes lo aprecian solo se acuerdan de ese detalle: sombrero, zapatos, cinturón, aretes, etc.?

Lo mismo pasa en los documentos importantes: ¿Cuántas veces te aseguras de leer y de entender las letras chiquitas? O, ¿cuántas veces lees completos los términos y condiciones de lo que sea que firmas, contratas o usas?

Me parece que de la sabiduría popular podemos tener y obtener grandes lecciones de vida sin que para ello tengamos que experimentar todo en cabeza propia. Claro que de pronto resulta fácil desechar o discriminar esas enseñanzas porque tal vez nos parecen tan básicas, tan fuera de contexto o hasta anticuadas, pero si ponemos atención, si realmente escuchamos, algo vamos a aprender.

«El diablo está en los detalles»… ahí les van unos cuantos ejemplos:

Puedes arreglar una mesa de lo mas simple y un detalle diferente la deja verse increíble.

Un detalle puede resaltar o hacer memorable u original el maquillaje, el peinado, el arreglo personal, los trabajos entregables, la envoltura de los regalos.

En una habitación (sin importar si está linda o no para el gusto de todos), el detalle de unas flores puede cambiar completamente e ambiente de lugar.

Si se trata de personas: los detalles de las pláticas, los mensajes que damos y recibimos entre líneas en una conversación, lo que denota nuestro lenguaje corporal cuando no hablamos o cuando lo hacemos y nuestras palabras dicen una cosa, pero nuestra actitud otra.

Puedes estar en medio de un duelo, de una pérdida o hasta de una situación grave o trágica, pero te vas a acordar de la palabra amable, del detalle agradable o desagradable que alguien tuvo contigo…

«En la confianza está el peligro», nos lleva a considerar por ejemplo:

¿Cuántas veces te confiaste de saber algo y reprobaste el examen o quedaste fuera de un proceso de selección por confiado?

¿Te ha pasado que no doble checaste una fecha y perdiste un vuelo, un curso, un evento importante?

¿Alguna vez has minimizado una consecuencia o el efecto por hacer o dejar de hacer algo?, y al consumarlo ¡PUM! resulta que sí debiste pensarlo dos veces…

Igual con las personas, de pronto se te prende la alarma, un ruidito interno que no te deja en paz, pero decides confiar y entonces… tal vez debiste haber levantado la duda y no confiarte, ¡oh decepción!

Ahora bien, ojo, esto te puede funcionar a favor y en contra: a favor si pones atención a los detalles y sacas el mejor provecho posible sin demasiado esfuerzo, foco, gasto, etc…. y en contra; si fijarte en los detalles te obsesiona al punto de no disfrutar de algo o de alguien hasta que no sientas en control todo. El balance siempre será la justa media, cuidar los detalles o no descuidarlos (como quieras), pero no volverte una loca del control.

La confianza es una situación que se gana y que nos hace sentirnos seguros en muchos aspectos, pero una leve dosis de análisis, de preguntas, ante ciertas situaciones o personas puede ser una alerta, algo que puede llevarte a tomar una mejor decisión y no solo una confianza ciega que a la larga te dañe.

Con mis hijos uso mucho los dichos que aprendí de niña, los que me repetían a veces mis abuelos o maestros; me han servido para ilustrar cualquier cantidad de situaciones; pero sin duda me siento orgullosa de transmitirles a los cuatro algo de lo que he aprendido en este tiempo de vida adulta: «El diablo está en los detalles» y hasta cuando le pongo salsa Tabasco o algo de canela a la comida, me viene a la mente esta frase.

¿Con qué frases crecieron ustedes que aún usan o comparten?

Un abrazo,

Karla Lara