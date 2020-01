Si tienes Instagram, seguro la semana pasada viste llenarse tu feed de inicio con un post recurrente el «Dolly Parton Challenge»: 4 fotos divididas en una ventanilla que mencionaba las 4 redes sociales con mayor auge y el hashtag #dollypartonchallenge

Si eres de las que «se sube al tren» de inmediato (como yo, a veces), como miles de celebridades, followers y uno que otro perro, ya te habrás hecho el collage obligado que va desde la red de profesionistas Linked in; pasa por la familiar Facebook; la (no se si llamarla así) artística, Instagram y la app de ligue, Tinder.

Hasta el momento de escribir este artículo, el #dollypartonchallenge tiene más de 84,930 publicaciones a menos de una semana de su inicio; pero, además de ser motivo de gracia, la tendencia del momento y el «tren del mame» actual, tiene una explicación.

Tras cumplir nada más y nada menos que 74 años, la actriz y cantante estadounidense, Dolly Parton subió el miércoles pasado un post en su cuenta personal de Instagram con 4 fotografías donde mostraba diferentes aspectos de su vida y carrera con los nombres de las mencionadas 4 redes y al calce añadió la cita: «Get you a woman who can do it all» (Quédate con una mujer que la pueda hacer en todo// o hacer de todo).

«Hay redes que ni ella usa y Dolly ya hizo tendencia mundial» reaccionó su ahijada Miley Cyrus quien copió el estilo con sus propias fotos agregándonos el hoy viral, #dollypartonchallenge. Famosas como Sharon Stone, Paulina Rubio y muchas otras simpatizantes no tardaron en comenzar a postear lo propio.

Las bromas, memes, mascotas, hombres y hasta productos no se hicieron esperar tampoco.

Antes de hacerlo porque era tendencia o simplemente porque lo vimos mil veces, empezó como una declaración de las diferentes facetas que presentamos las mujeres ante el mundo y cómo lo logramos hacer abarcando todas nuestras yo internas (o más bien públicas). Algunos medios la han calificado como un mensaje feminista.









