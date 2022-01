Como parte de un nuevo capítulo de su serie «Feel», UGG presenta a Cher , un ícono de la música, el cine, la televisión, la moda y la filantropía, uniéndose a un grupo de personalidades inigualables, que narran historias sobre su vida y obra, así como todo eso que alimenta su creatividad. ¡Pero también está en el reto de MAC! ¿Preparadas para el regreso de Cher?

“La parte más auténtica de un ser humano es su capacidad para sentir. Yo elegí ser artista. Pero lo difícil de esa experiencia es triunfar y fracasar frente al mundo entero«, expresó la súper estrella global, quien a lo largo de su carrera ha ganado un Óscar, un Grammy y un Emmy, entre otros premios.

Cumplir -y superar- las expectativas de lo que su maquillaje puede hacer es el reto que nos inspira cada día. A partir del 4 de enero nuestra campaña Challenge Accepted te invita a poner los productos MAC a prueba.

Este es el reto de la marca de maquillaje: ¿Quién mejor para liderar el desafío que dos superestrellas que superan, eclipsan y resisten a la competencia de forma tan extraordinaria como lo hacen nuestros productos: CHER y SAWEETIE. Nunca se conforman y nunca temen desafiar las convenciones, son artistas que personifican nuestro compromiso de crear maquillaje de primera clase, que capacita a todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad y que trabaja tan duro como ellos.

El fotógrafo Neil Favila y el director Kauai Moliterno fueron los responsables de esta campaña de la marca de zapatos, que se llevó a cabo en la casa de Cher en Malibú, donde la mega estrella pasa el tiempo viendo películas en su sala de cine privada en compañía de su gato Mala, platicando por teléfono con su madre, la actriz y cantante Georgia Holt , meditando y luciendo una serie de outfits maravillosos.

Durante la sesión, este ícono comparte historias de su vida, como la pasión que tuvo desde niña por el mundo del espectáculo, o comparte su amor por el cuidado de la Tierra, así como la sabiduría que le ha permitido ser ella misma, sin tomar en cuenta la opinión de otros.

“Toda la vida me he enfrentado a gente que me ama o me odia. Por supuesto, siempre quise ser apreciada, pero ahora, ya no me importa”, dijo mientras posaba para la cámara.