El elegant sport es un código de vestimenta que por lo general se utiliza en algunos eventos de coctel pero ¿y si lo llevamos fuera de estos? Es una buena manera de vestir bien y sentirte bien. Este es un intermedio entre un estilo elegante y uno casual, más que referirse a ropa deportiva, así que no te confundas.

Vamos las opciones de prendas

Hablamos de vestidos largos pero no de fiesta sino con un aire más playero. Los vestidos cortos sí serían de fiesta pero no como un vestido de noche sino mucho más soft. La idea es conseguir un look desenfadado pero formal, en los hombres esto se consigue con camisas de vestir pero sin corbatas.

Los blazers, cárdigan o sacos son permitidos tanto para hombres como para mujeres. Ya que estamos, las mujeres no sólo van de vestidos, pueden lucir faldas cortas o largas e incluso pantalón siempre y cuando no sea super ajustado.

¿Qué colores?

Dentro de la paleta de colores no existe ningún limitante. Por lo general se busca algo muy suave y neutro, pero las tendencias para el uso diario apuntan a que todo vale.

Zapatos cómodos… pero no tanto

A pesar de tener la palabra sport, los tenis no son tan populares por acá. Vemos mucho más zapatos de tacón bajo tanto abiertos como cerrados.

¿Para qué ocasión llevarlo?

Ya dijimos que es un código de etiqueta principalmente para eventos y bodas, pero no es su único uso. ¿Por qué no usarlo para ir a la ofis? Cumple con todo lo que necesitas para trabajar cómodamente y manteniendo las normas del trabajo.

Y tú ¿cómo llevarías el elegant sport?