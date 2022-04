Regresa Élite y con nuevos looks, ahora de la mano de una nueva integrante. Isadora es interpretada por Valentina Zenere quien hemos visto antes en “Soy Luna” y esta vez regresa en la nueva temporada de Élite. Sus padres dominan el negocio de las discotecas en Ibiza por lo tanto ella es la reina de las fiestas. Descubre sus elecciones de vestuarios en los arrolladores looks de Isadora.

La introducción de Isadora

Nuestra nueva diva entra en escena con este primer look de colores complementarios, botas largas y muchas plumas, súper de moda. Con mucho glamour desembarca en el aeropuerto hasta las puertas de su casa. Estos primeros minutos nos dejan ver que será la reina de la moda en esta temporada puesto que vemos diversas tendencias en un mismo outfit ¡y apenas es el primer capítulo!

¿Las coronas de plumas estarán de moda?

Como sabemos, la moda en producciones cinematográficas y de sesries influye mucho en las tendencias y una producción de la talla y trayectoria de Élite puede hacerlo bastante rápido. Entonces, ¿las plumas como adornos en el cabello se convertirá en la nueva moda del tiktok? El concepto es llevado al ámbito fiestero de manera muy lujoso e impecable al más puro estilo “la élite del Coachella”.

Un poco de Euphoria por acá

Parece que algunas series pueden influir en otras y la corriente de Euphoria es tal que la pedrería se encuentra en algunos atuendos de los arrolladores looks de Isadora. Este vestido de lentejuelas blanco, muy en tendencia, combina a la perfección con el collar y el detalle de cascada en pedrería que cae por su rubia melena.

El look Mean Girls

Estarán de acuerdo que este look es tan Mean Girls y no sólo ella porque, ¡spoiler!, se viene una fiesta muy pero que muy rosa. Acá juega mucho con las texturas y logra una armonía tal, que no se siente para nada pesado. Top estilo corsé con transparencias y un gran lazo rosa, falda de peluche y una túnica transparente rosa con detalles en pluma. Para culminar, nuestra diva opta por unas botas rosa de tacón aguja y nuevamente vemos la pedrería en los accesorios que lleva y mucho brillo en los guantes rosa.

Fiesta neón: ¿dónde lo hemos visto antes?

Nuevamente la fiesta neón en tonos rosa, morado y azul tinta nos recuerda un poco a Euphoria. Acá Isadora genera un gran contraste entre su look cálido y el fondo frío. Vemos un atuendo disco, muy fiestero y nuevamente una corona de plumas en el cabello.

El estilo más sofisticado del personaje

Aunque vemos un ligero escote, de lo que se deja ver podemos sacar dos conclusiones: 1) es el estilo más sutil, romántico y menos fiestero de todos. 2:) Parece ser que a nuestra Isadora le encanta llevar prendas con grandes lazos ¡y le lucen fantástico!

¿Cuál fue tu estilo favorito de nuestra nueva diva de Netflix?