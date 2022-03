Prada.mx nos ayuda a ponernos los zapatos de los diseñadores de vestuario en el mundo del cine. ¿Cuál es la relevancia de la indumentaria cinematográfica en la moda del momento? No sólo los zapatos, el vestuario de películas o series marca un precedente en la moda de la época; lo hemos visto en nuestra actualidad con Gambito de dama y Euphoria, por mencionar algunos casos.

De Cenicienta al Mago de Oz

Existen producciones en la que los zapatos juegan el papel más importante de la película. ¿Quién no recuerda la zapatilla de cristal de Cenicienta? La cual sirvió al príncipe como huella dactilar para encontrar a su amada. ¿Y qué me dicen de los zapatos rojos del Mago de Oz? Unos zapatos como esos no se olvidan tan fácil.

¡En la alfombra roja!

En el backstage de la gran pantalla podemos encontrar a las celebridades, directores y figuras que dieron vida a diversos personajes, utilizando el calzado como foco de atención o complemento de sus atuendos. La elección de los zapatos puede resultar en un acierto o derrumbar por completo un perfecto outfit de pasarela.

Katherine Torres, gerente de Mercadotecnia de Prada México, nos comenta que un buen calzado debe simbolizar la esencia misma la persona o el personaje a representar. Debe estar en consonancia con sus fortalezas y debilidades, con su estilo y su esencia. Conseguir el calzado perfecto no es tarea fácil, ¡pero qué bien lo hacen algunas!