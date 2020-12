Todas nosotras hemos sentido ese exceso de expectativas sobre el parto natural. ¿Quieres saber cuáles son sus ventajas? Mira este post, aquí te lo vamos a explicar.

No hace falta estar embarazadas para pensar: ¿qué se sentirá? ¿dolerá? … Solo quienes ya lo han vivido pueden explicar lo que se siente en ese momento (mágico para la mayoría).

Sin embargo, cada proceso, parto y experiencia es totalmente diferente por lo que es necesario saber lo principal, los beneficios del parto natural.

Parto Natural: sus beneficios

⇓

La recuperación es rápida porque que el grado de invasión es mínimo comparado con la cesárea.

El contacto de la madre con el bebé es inmediato y esto es súper importante, lo que fortalece el vínculo afectivo entre ambos.

El riesgo de padecer endometritis (infección en el útero) es menor.

Es menos probable padecer una hemorragia o bloqueos intestinales.

Favorece la liberación de oxitocina, lo que estimula la producción de leche materna.

No hay un límite de partos naturales.

El bebé recibe una mejor oxigenación cerebral y general.

Si eres de ese porcentaje de mujeres que les tiene miedo al parto natural, lee muchas veces estas ventajas y convérsalo mucho con tu médico especialistas. Si eres optima para este proceso materno ¡se valiente! y disfruta de todos los puntos antes expuestos.

Pero, ¿cómo saber si eres candidata a parto natural?

⇓

El médico es quién te dice si eres o no candidata para parir de forma natural, sin embargo aquí te dejo algunos puntos importantes que debes saber y no olvides que en México hay muchísimas cesáreas no necesarias, así que no está mal que platiques con especialistas que estén a favor del parto respetado:

Si has estado en primera etapa de labor menos de 24 horas y tienes 10 centímetros de dilatación en el cuello del útero.

Si presentas contracciones frecuentes e intensas.

Si el bebé se encuentra en posición de salida (con la cabeza hacia abajo).

¡Qué viva el parto natural! sin duda es una de las experiencias más maravillosas que podemos vivir.