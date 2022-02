Seres que se comunican a través de una persona, canalizaciones, entidades, espíritus…

Este tema ha sido muy controversial a través de los tiempos y depende, en gran medida, de tu sistema de creencias. El aceptar que alguien que ya no vive en este planeta, o que nunca ha vivido, se pueda comunicar a través de otra persona que sí está aquí, en este mundo físico.

La canalización es cada vez más recurrente y se está hablando más y más de ella. Si crees que hay un Ser Superior dentro de ti, ángeles, Seres guardianes o consejeros que se puedan comunicar contigo, digamos que de alguna manera podríamos estar hablando de canalización, aunque no lo supieras.

Pero el tipo de canalización al que me refiero en esta ocasión es el que he presenciado y se ha vuelto parte importante de mi proceso de evolución como alma.

Es un acto en el que una persona, y en este caso exclusivamente una sola persona, canaliza a una entidad no física. La persona entra en una especie de meditación que se llama «trance», y su conciencia se hace a un lado para dejar el espacio, para que la entidad se instale en su cuerpo y hable a través de él.

Se ha hablado de muchos tipos de canalización a lo largo de la historia. Los libros “Blanco” y “Azul”, entre otros de Ramtha, son una canalización. “Un curso de milagros” es otro libro que se dice: Jesús dictó posterior a su venida a la Tierra, en el que habla de las interpretaciones que se han hecho a su palabra. Otras entidades son Edgar Cayce, Seth, Lazaris, Tobías, Adamus, Bashar, Abraham (de quien ha surgido el libro de “El Secreto”), Torah, Baratta, entre muchos otros.

Algunas personas o “Canales” entran en trance y escriben canalizando lo que la entidad quiere expresar. Otras entidades hablan utilizando el cuerpo de la persona con quien hacen un acuerdo/negociación previo para decidir los términos en que se harán los procesos de canalización; por ejemplo, la persona que canaliza puede o no estar presente en el momento, puede participar o no, y así se entabla un diálogo interno entre el canal y la entidad para acordar los detalles y los términos de la canalización.

Hablamos de este tema por una razón importante: porque hay entidades comunicando información sumamente interesante en estos tiempos. Así como podemos encontrar charlatanes, podemos encontrar seres con claras intenciones de ayudar a nuestra evolución.

El apoyo que he recibido de entidades ha sido tan importante, que puedo decir que buena parte de mi conocimiento en los temas que me han brindado conciencia, seguridad, plenitud y fuerza para llegar a donde estoy se lo debo a entidades no físicas, en especial a Lazaris, Torah, Baratta, Adamus, algunas a través de material grabado, otras a través de talleres y otras más como Seth, Abraham, Jeshua y Cayce, a través de libros y artículos vía internet.

Ver el trance ya es algo cotidiano para mí, pero debo reconocer que las primeras veces que lo veía me preguntaba si no me estarían tomando el pelo, aunque después de escuchar todo lo que decía la entidad, y ver todo lo que me servía, me preguntaba ¿si verdaderamente importaba quién lo dijera? Las dudas que me surgían acerca del «Canal» también pasaban a segundo plano, sobre todo después de que uno de los canales con los que he trabajado se ha hecho uno de mis mejores amigos, ver su congruencia y la diferencia de opinión y punto de vista entre el canal y la entidad, es algo que he vivido y me ayuda a ver la diferencia. Además, lo que más reconozco es lo que aprendo en la experiencia de hablar con la entidad, definitivamente tengo mucho que aprender de ellos.

Y así he venido trabajando en este proceso de encuentro y descubrimiento de mí misma, con ayuda de estos seres que comprendo que, por sus características, pueden verme desde otras perspectivas que yo no alcanzo a ver en este plano físico y esto hace más fácil el conocerme desde otros puntos de vista, sin juicios, sin subjetividades, ya que ellos no juzgan porque no tienen los prejuicios que los humanos tenemos, y al estar en otro plano pueden ver el holograma que soy, y eso ayuda a entenderme mejor.

La canalización la puede aprender a hacer cualquier persona que desee. Actualmente hay formas de aprender y descubrir el mundo de otros planos y otras dimensiones. A mí lo que más me interesa de la canalización es que pueda tener acceso a esa información que me sirva para conocer más de mí y más de mi propia luz.

Si quieres saber más acerca de canalización busca los nombres que mencioné anteriormente y deja que te asombre el amor, la conciencia y la belleza de estos seres que tienen la disposición de ayudarnos a encontrar más de nosotros y nuestra luz.